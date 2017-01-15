Следователи рассматривают 4 причины, при которых мог случиться пожар на пороховом заводе в Казани.
Главная причина пожара – нарушение технологии производства, сообщает «Татар-информ». Однако не исключается, что причиной пожара могли стать следующие факторы: нарушение требований безопасности спецодежды, неосторожное обращение с огнем, а также нарушение правил безопасности ответственными лицами. Напомним, что инцидент произошел 21 декабря. В результате пожара погиб один человек и еще один был госпитализирован.
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