Тело школьника было обнаружено около многоэтажного дома. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
СК РФ по РТ начал проверку по факту гибели 15-летнего мальчика в Набережных Челнах, сообщил старший помощник руководителя Управления СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.
Тело было обнаружено сегодня днем около многоэтажного дома. По предположительной версии мальчик умер из-за падения с высоты. Сейчас проводится доследственная проверка, по результатам которой будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.
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