СК РФ по РТ начал проверку по факту гибели 15-летнего мальчика в Набережных Челнах,  сообщил старший помощник руководителя Управления СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

Тело было обнаружено сегодня днем около многоэтажного дома. По предположительной версии мальчик умер из-за падения с высоты. Сейчас проводится доследственная проверка, по результатам которой будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.