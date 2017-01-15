Новый отечественный хоррор «Невеста» от режиссера проектов «Владение 18» и «Пиковая дама: Черный обряд» отсылает зрителей к страшным традициям и обрядам, популярным в XIX веке, но, как выясняется, не утратившим актуальность и в наши дни.

Главную героиню – Настю – ее возлюбленный Иван везет в родной город знакомиться с родственниками. Девушка уверена, что ничто не свете не может омрачить ее счастья, но все оказывается не так просто. В семье жениха существует таинственный свадебный обряд, который должна пройти невеста, если, конечно, останется впоследствии в живых.

«Началось все с небольшой заметки, кажется, в журнале «Вокруг света» о нескольких странных свадебных ритуалах и обрядах в прошлом. Эта идея заинтересовала группу продюсеров, они обратились ко мне с предложением написать сценарий, но мне эта линия показалась недостаточно увлекательной, и мы попробовали ее связать с пугающим обычаем фотографировать мертвых людей. Так и получился сценарий фильма «Невеста», – рассказывает режиссер Святослав Подгаевский.

Мода фотографировать мертвых людей появилась в викторианскую эпоху. Странное увлечение было связано, с одной стороны, с большим количеством детских смертей, а с другой – с изобретением дагерротипа, который дал возможность делать фотографии большем количеству людей. Тем не менее фото все равно считалось привилегией людей обеспеченных, поэтому делали их лишь по важным поводам. Смерть, к сожалению, становилась одним из них. Мертвыми фотографировали не только детей, но и молодых людей, жизнь которых уносили болезни и катастрофы. Ранние посмертные фотографии изображали лицо умершего крупным планом или тело целиком, реже в гробу. Умершего фотографировали таким образом, чтобы создать иллюзию глубокого сна, а иногда ему придавали непринуждённые позы, имитирующие живого человека – для этого фотографы использовали специальные штативы, на которые облокачивали тщательно загримированные трупы. Однако рука художника иногда прорывалась наружу и они вносили специальные символы потомкам: возле мертвого человека оставляли цветок с надломленным стеблем, перевернутую розу в руках, часы, на которых застыло время смерти. Такие странные фотографии викторианской эпохи до сих пор являются предметом коллекционирования. Не стоит забывать и о том, что обычай фотографировать мертвых людей – правда, уже в гробах, во время пышных похорон – существовала в странах Восточной Европы и Советского союза вплоть до 1980-х годов.





Создатели ленты «Невеста» решили объединить эти странные обычаи с вечной темой замужества и разнообразными свадебными ритуалами, которые пользовались большой популярностью у древнерусских народов.



«Для девушки свадьба была, практически, равна переходу в другой мир, другое состояние. Она как бы «умирала» для своей семьи и прежней жизни. Существовало очень много поверий, связанных, например, со смертью невесты во время свадьбы, когда она считалась наиболее уязвимой для «потустороннего мира». Такие невесты превращались в различные демонические сущности. Именно на основе таких поверий мы выстраивали сюжет, консультируясь с исследователями в этой области», – отмечает продюсер Владислав Северцев.

Таинственная история, изложенная в хорроре «Невеста», затрагивает несколько временных периодов – от России XIX века и до наших дней. Для того, чтобы изобразить в картине достоверный визуальный ряд двух эпох, съемочная группа отправилась в подмосковную усадьбу Строгановых, где удалось совместить еще оставшийся с дворянских времен интерьер и мрачные пейзажи.

«Разумеется, нам для съемочных нужд хотелось здание побольше и попросторнее, и число комнат и их размеры изначально нас не очень устраивали, поэтому пришлось кое-что переделать. Кроме того, что внутри мы его передекорировали под тот период времени, который нам нужен был для фильма, мы фактически этот дом отреставрировали. В советское время его перепрофилировали в гостиницу со всем соответствующим отношением к полам и стенам – мы привели строение в порядок, обновили его, а затем чуточку «состарили». Часть съемок также проходила вокруг здания в прилегающем парке», – рассказывает режиссер ленты.



Главную героиню – ту самую невесту, которой предстоит на себе испытать странные обряды – играет молодая актриса Виктория Агалакова, для которой эта работа будет дебютом в главной роли в полном метре. Роль возлюбленного досталась Вячеславу Чепурченко, знакомому зрителям по сериалу Вадима Перельмана «Измены». Также в фильме появятся Александра Ребенок, Игорь Хрипунов, Лада Чуровская и Виктор Соловьев.

Разумеется, процесс съемок столь необычного хоррора был довольно сложным. Многим известно актерское суеверие о том, что сниматься в гробу нельзя, это считается плохой приметой. Однако Святослав Подгаевский признается, что здесь на помощь актерскому составу пришла Ума Турман.

«Я приводил в пример Уму Турман, которую Тарантино закапывал в гробу. Никому из актеров не хотелось уступать Уме Турман, все приметы сразу отбрасывались и мы начинали снимать», – говорит режиссер.

Результат съемок команды «Невеста» зрители смогут увидеть на экранах уже 19 января 2017 года. Прокатчиком картины выступает компания «Каропрокат». Более того российский хоррор уже успел заинтересовать зарубежные компании.

«Картина вызвала огромный интерес на международных ранках, так как при классической саспенс структуре сюжета несёт в себе уникальность темы связанной со старорусскими традициями. Тизер-трейлер картины получил уже более 2 млн. просмотров только на Youtube, что подчеркивает живой зрительский интерес к теме», – заключает продюсер Дмитрий Литвинов.



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