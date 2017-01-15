Предприятием частично погашена задолженность по заработной плате на общую сумму 3965 тыс.рублей перед 286 сотрудниками.

Республиканской межведомственной комиссией по вопросам повышения уровня жизни населения, труда, привлечения и использования иностранных работников в ходе проверки соблюдения требований трудового законодательства выявлена задолженность по заработной плате перед работниками общества с ограниченной ответственностью «Фон-Строй» (г.Казань), осуществляющего свою деятельность в отрасли обрабатывающего производства. Задолженность по заработной плате погашена на общую сумму 3965 тыс.рублей перед 286 сотрудниками.

Работа в данном направлении будет продолжаться до тех пор, пока работодатель полностью не погасит долги перед своими подчиненными, отмечают в пресс-службе министерства труда, занятости и соцзащиты РТ.