В конце 2016 года ушел из жизни замечательный человек, великий труженик и настоящий ученый, стоявший в начале 60-х годов прошлого века у истоков возрождения в нашей стране очень востребованной обществом и государством науки - социологии, Магдий Алимжанович Нугаев.

Доктор философских наук, профессор, заслуженный деятель науки, он до последних дней жизни продолжал работать главным научным сотрудником в Центре перспективных экономических исследований Академии наук Республики Татарстан.

Участник Великой Отечественной войны, полковник, летчик, профессор М.А.Нугаев, помножив свою нескончаемую энергию и юношеский задор на зрелость ученого и педагогическую мудрость, на протяжении 60 лет продолжал свой кажущийся всем нам нескончаемый полет, паря высоко над облаками и ведя за собой полк своих учеников, достойно продолжающих и развивающих дело Учителя.

Магдий Алимжанович создал свою уникальную и неповторимую научную школу, стал поистине патриархом социологической науки Республики Татарстан. За свою долгую 95-летнюю жизнь он подготовил и выпустил более 100 кандидатов и докторов наук. Сплоченный коллектив его учеников благодаря научному руководителю всегда был сконцентрирован на стремлении осмыслить и понять новое, а учитель, организуя научные дискуссии, призывал полемистов к тому, чтобы смотреть на исследуемый объект сквозь призму обожаемых им дисциплинарного эклектизма, междисциплинарного подхода и деятельностного метода. С каких бы мировоззренческих позиций не отстаивали свои научные взгляды мы, его ученики, такт профессионального дипломата - выпускника МГИМО, опытного партийного работника, около 10 лет руководившего лекторской группой Татарского обкома КПСС, мудрого педагога позволял профессору М.А.Нугаеву переводить разрешение спорных ситуаций в мирное, конструктивное русло.

В теоретико-методологическую основу многих работ, выполненных его учениками, включены базовые положения разработанной учителем теории трудовой и предпринимательской активности.

Теоретические достижения и педагогические заслуги Магдия Алимжановича самым тесным образом связаны с его организаторской деятельностью и прикладными социологическими исследованиями. Долгое время он успешно руководил кафедрой социологии Казанского государственного педагогического института и социологической лабораторией Казанского государственного университета, возглавлял Татарстанское отделение Российского общества социологов. Результатом многолетних исследований стало создание социологической модели качества социального потенциала региона. Эта модель включает в себя как основательную теоретико-методологическую базу, так и организованную с ее помощью в целостную систему эмпирику или ту самую легко ускользающую из вида динамичную, неустойчивую, изменяющуюся социальную реальность, которую всегда трудно понять и объяснить.

Стремительно летит время, оставляя за бортом череду событий и дат. Еще совсем недавно, поздравляя М.А.Нугаева с 95-летием, мы обсуждали с ним новые научные планы в преддверии 100-летия великих русских революций 1917 года, отсветы которых озарили начало его жизни и во многом определили дальнейшую судьбу. Мы всегда будем помнить наказ нашего Учителя, что необходимо набраться мужества, закатать рукава и трудиться, трудиться и трудиться, поскольку трудовая активность - залог здоровья, долголетия и успехов.

Государство и научное сообщество высоко оценили заслуги профессора М.А.Нугаева. Он был награжден орденом Отечественной войны II степени, 20 медалями, Почетной грамотой Президиума Верховного Совета РТ (1996), Благодарственным письмом Президента РТ (2006), серебряной медалью им. Питирима Сорокина (2008), орденом Labora et Scientia (2013).

Имел почетные звания «Заслуженный деятель науки РТ» (1981), «Основатель научной школы» (2008), «Почетный гражданин г. Набережные Челны».

Светлая память о профессоре Магдии Алимжановиче Нугаеве, нашем учителе, коллеге и друге, навсегда сохранится в наших сердцах.

Председатель научного совета по социологии Академии наук Республики Татарстан, председатель Татарстанского отделения Российского общества социологов, профессор Казанского федерального университета А.Н.Ершов.