Определен талисман чемпионата мира WorldSkills Kazan 2019 - им станет эрудированный и трудолюбивый парень Skillsi.

Конкурс на определение талисмана чемпионата мира стартовал 16 ноября. Всего на суд жюри поступило 10 проектов, набравших наибольшее количество голосов в ходе всероссийского онлайн-отбора. Автором проекта-победителя стал житель Самары Максим Овчинников.

В состав судейской коллегии вошли корреспондент Информационного агентства ТАСС Татьяна Виноградова, помощник Президента Республики Татарстан Лейла Фазлеева, первый заместитель руководителя Исполнительного комитета Казани Дамир Фаттахов, первый заместитель министра образования и науки Республики Татарстан Андрей Поминов и многие другие.

Конкуренцию Skillsi в борьбе за право стать талисманом чемпионата мира составили барс Энцо, Кот казанский, Вовка-мастер, Зилант, Оста и Батыр, муравей Сагит, Данила-мастер, муравей ANTошка и Сава. Проект талисмана Максима Овчинникова может быть доработан, а имя изменено. Автор Skillsi получит за победу в конкурсе 100 тыс. рублей. Согласно замыслу автора Skillsi - современный трудолюбивый парень. В легенде талисмана говорится о том, что «благодаря своим навыкам и умению он преуспевает во всех областях науки, техники и искусства, а основными особенностями являются пытливый ум и наличие в арсенале технологического ранца, который выручает в любой ситуации».

В рамках подготовки к чемпионату мира WorldSkills Kazan 2019 татарстанские волонтеры прошли стажировку на европейском чемпионате Euroskills Gothenburg 2016, сообщает ИА «Татар-информ». Организаторы чемпионата высоко оценили вклад ребята из Татарстана и наградили их благодарственными письмами. В Казани волонтеры представили видеоролик об итогах стажировки, а также аналитический отчет о видах деятельности в период работы в Гетеборге. Выезд в Швецию стал для наших ребят первым зарубежным опытом в преддверии казанского чемпионата - в будущем году волонтеры примут участие в различных мероприятиях, которые станут очередным этапом подготовки к WorldSkills Kazan 2019.