В уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по РТ состоят на учете 837 осужденных к обязательным работам.

По решению суда в свободное от основной работы или учебы время они привлекаются к бесплатным общественно полезным работам.

Перечень объектов, на которых трудятся осужденные, согласовывается с муниципальными органами власти.

Так, в Казани осужденные направляются в организации, где привлекаются к работам по ремонту дорожного полотна, уборке улиц. Например, в Набережных Челнах такие граждане трудятся в Горзеленхозе, госпитале для ветеранов войн, доме-интернате для престарелых и инвалидов. В основном осужденные выполняют неквалифицированную работу, сообщает пресс-служба УФСИН России по РТ.