В Заинском районе РТ сотрудники вневедомственной охраны задержали 32-летнего мужчину, совершившего грабеж в мини-маркете.



Около девяти часов вечера на пульт централизованного наблюдения вневедомственной охраны поступил сигнал о срабатывании тревожной сигнализации в мини-маркете по улице Энергетиков.

Подъехав по адресу, наряд ОВО войск национальной гвардии РФ по РТ увидел, как из торгового помещения выбежал нетрезвый гражданин и поспешил в сторону соседнего двора. Когда полицейские стали его догонять, мужчина бросил на снег два батона колбасы. И хотя бежать без добычи стало легче, скрыться гражданину не удалось, его задержали. Грабителем оказался З2-летний ранее судимый местный житель. По словам продавца, задержанный разбил витрину холодильной камеры, похитил оттуда колбасные изделия, а затем попытался скрыться.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ «Грабеж», сообщает пресс-служба ФГКУ УВО ВНГ России по Республике Татарстан.