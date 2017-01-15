В последнее время в СМИ часто сообщается о многочисленных случаях мошенничества, связанных с сотовой связью и интернет-сервисами. Как показали результаты опроса, многие жители России боятся стать жертвами противоправных действий.



Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные исследования о том, сколько россиян сталкивались с мобильными и интернет-преступлениями и сколько граждан опасаются стать жертвами подобных случаев.

Сталкиваться с противоправными действиями, которые были связаны с сотовой связью и интернет-сервисами, приходилось около трети наших сограждан (31%). Причем среди молодежи (36% граждан в возрасте 18 - 34 лет), москвичей и петербуржцев (37%), активных интернет-пользователей (38%), жителей средних городов (43%) эта доля заметно выше, чем среди пожилых людей (21% россиян в возрасте 60 лет и старше), селян (24%) и тех, кто практически не заходит в Сеть. О том, что не знакомы близко с подобными случаями, сообщили 68% опрошенных.

По данным проведенного опроса, наибольшие опасения у респондентов вызывают вероятность кражи денег с банковских карт и электронных счетов, а также случаи кражи персональной информации. Об этом сказали по 65% опрошенных соответственно. В отношении других преступлений уровень тревожности ниже, но все же превышает 50%. Так, столкнуться с потерей денег из-за мошеннической информации опасаются 58%, с ложной информацией, распространяемой злоумышленниками через СМС или по электронной почте, - 56% опрошенных.

Чувство защищенности от рисков такого рода испытывают сегодня только 36% россиян (44% среди мужчин, 45% среди молодых людей в возрасте 18 - 24 лет, 39% среди постоянных пользователей интернета). А вот 58% скорее ощущают свою беззащитность (64% среди женщин, 65% среди 45 - 59-летних).

Опрос ВЦИОМ был проведен в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях, республиках и 8 ФО России. Объем выборки - 1600 человек.