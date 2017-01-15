В этой казанской поликлинике нет регистратуры в традиционном смысле, нет очередей, а в коридорах стоят мягкие диванчики и кулеры с водой. У входа пациентов встречают доброжелательные медсестры.

Речь идет о 18-й городской поликлинике, которая стала пилотной площадкой проекта «Дружелюбная поликлиника». Журналистам показали, чем она отличается от других медучреждений. Также поликлинику посетили помощник Президента РТ Лейла Фазлеева и министр здравоохранения РТ Адель Вафин.

Перемены сложно не заметить - светло, просторно. Медсестры у входа могут и справочную информацию предоставить, и подсказать, в какой кабинет пройти. Консультируют посетителей еще и у стойки информации, там же решают вопросы прикрепления и другие. А регистратура представляет собой открытую зону, где сотрудники поликлиники могут свободно, без преград общаться с пациентами. Для комфортного ожидания в холле установлена мягкая мебель, имеются кулеры с водой, работает телевизор и даже есть зона Wi-Fi.

«Кто последний?» - вопрос неактуальный

Главное, что сразу бросается в глаза при посещении «дружелюбной поликлиники», - отсутствие очередей. Здесь действительно пациенты не томятся в мучительном ожидании у кабинета врача. Обстановка спокойная, никто не нервничает.

Решить, казалось бы, уже вечную проблему очередей поликлинике удалось благодаря четкому разграничению потока пациентов. Многим хорошо знакома ситуация, когда в один кабинет выстраиваются и те, кто по записи, и те, кто по живой очереди. Причем люди в этих потоках достаточно эмоционально взаимодействуют друг с другом в коридорах поликлиники. Из-за этого электронная очередь и указанное в талоне время утрачивали свое преимущество.

В 18-й городской поликлинике таких проблем больше нет. Здесь пациенты, обратившиеся в медучреждение без предварительной записи и по неотложным состояниям, обслуживаются дежурным врачом в порядке живой очереди. Они идут в отдельный кабинет и не контактируют с теми, кто приходит к участковому врачу по записи. Кстати, в поликлинике организовано два кабинета дежурного врача. Этого вполне достаточно, чтобы обеспечить всех необходимой медпомощью.

Готовы доктора и к увеличению числа пациентов. К примеру, в случае подъема уровня заболеваемости ОРВИ, как это произошло после новогодних праздников, была усилена работа кабинета дежурного врача, возросло количество ведущих прием медиков. И очередей удалось избежать.

Пациенты же, приходящие по записи, спокойно проходят к участковому врачу в назначенное время. Раньше им приходилось ждать по 40 - 50 минут, сейчас - не более 10.

- На самом деле эти очереди дискредитировали саму запись. Очень много было недовольства. Люди возмущались: «Зачем записываться, если в назначенное время невозможно попасть к врачу?» Нам нужно понимание пациентов того, что мы принимаем только по записи и при этом обеспечиваем время ожидания не более 10 минут. А человек без записи направляется сразу к дежурному врачу, - подчеркнул Адель Вафин.

Разделение потоков позволило медикам сконцентрироваться на своих пациентах. Придя на работу, врач уже имеет медкарту тех, кто придет сегодня к нему на прием. Он может заранее ознакомиться с анализами больного, его обращениями и так далее.

Время приема увеличено до 15 минут



Кроме того, в поликлинике организован медицинский пост, где медсестры заполняют санаторно-курортные карты, выписывают документы - направления к узким специалистам, на медико-социальную экспертизу, анализы для диспансеризации, флюорографию. То есть они проводят те процедуры, которые не требуют участия врача. Все это позволило снизить нагрузку на докторов и увеличить время приема пациента с 7 - 8 до 15 минут. Раньше многие больные жаловались на недостаток внимания со стороны медперсонала. Теперь у врача есть возможность пообщаться с пациентом, ответить на интересующие того вопросы, что-то разъяснить, успокоить и направить.

Кроме того, в 18-й поликлинике создано картохранилище. Это отдельное помещение, где хранятся все амбулаторные карты пациентов.

- Пациент не имеет контакта с картами, ему не нужно забирать карточку в регистратуре. Он не получает первого барьера в виде регистратуры - это как полоса препятствий. Мы снимаем этот барьер, оставляя общение пациента непосредственно с медперсоналом, - отметил министр здравоохранения.

Еще одним важным нововведением стало создание отдельных выездных фельдшерских бригад. Раньше этим занимался участковый терапевт, который добирался до пациента своим ходом. Теперь эти обязанности переданы специализированным бригадам, оснащенным всем необходимым набором препаратов и мединструментов.