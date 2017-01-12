Обо всем этом рассказывает начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по РТ Лилия Юзлибаева.

- В холодные дни увеличивается вероятность подхватить грипп?
- Погодные условия сейчас благоприятны для распространения вируса. Эпидемия гриппа практически всегда возникает после падения относительной влажности воздуха. Вирус достаточно устойчив к низким температурам. Поэтому старайтесь максимально защитить себя от болезни. Важно не допускать переохлаждения организма, которое резко снижает иммунитет. За сезон человек может несколько раз переболеть ОРВИ. 

- Где и как вероятнее всего можно заразиться гриппом?
- Преимущественно грипп передается воздушно-капельным путем и через предметы обихода, которыми пользуется больной человек. При кашле и чиханье вирус может передаваться на расстоянии 6 - 8 метров, при разговоре - 2 - 3 метров. На предметах - игрушках, планшетах, ручках, пультах - вирус гриппа сохраняется до 8 часов, на немытых руках - до 15 минут. Поэтому перед входом в автобус, посещением магазина или поликлиники необходимо использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания - маски. В местах большого скопления народа вирус распространяется очень быстро. 

- Человечество пережило несколько пандемий гриппа. Какие меры помогали остановить распространение вируса?
- В 20-м веке были зарегистрированы три глобальные эпидемии гриппа. Одна из них - испанка 1918 - 1919 годов - стала причиной смерти десятков миллионов человек. Тогда в странах были приняты самые разные меры: штраф за кашель или чих в общественном месте, обязательное ношение маски, введение других жестких карантинных мероприятий и так далее. Сейчас у человечества есть шанс гарантировать себе защиту при любых эпидемиях гриппа - вакцинироваться. К сожалению, не все такой возможностью пользуются. Вакцины используются уже более 60 лет и доказали свою безопасность во всех возрастных группах.

- Лилия Рустемовна, напомните еще раз, как защитить себя от гриппа.
- Если человек не привит, то можно снизить риск заражения при соблюдении определенных мер профилактики. Важно увлажнять слизистую носа, которая является защитным барьером. Из-за ветра, обогревателей она становится сухой и неспособной защищать от проникновения вирусов. Необходимо также употреблять продукты с содержанием витамина С, чаще проветривать помещения, проводить влажную уборку и мыть руки. 