В Татарстане с середины декабря регистрируются случаи заболевания гриппом, в том числе и среди детей. На данный момент ни в одном из образовательных учреждений республики не приостановлен учебный процесс. В прошлом году грипп в РТ начал распространяться с середины января. В этом году он пришел чуть раньше. Какие основные правила защиты нужно соблюдать, чтобы не заболеть? Как погода влияет на распространение вируса?

Обо всем этом рассказывает начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по РТ Лилия Юзлибаева.

- В холодные дни увеличивается вероятность подхватить грипп?

- Погодные условия сейчас благоприятны для распространения вируса. Эпидемия гриппа практически всегда возникает после падения относительной влажности воздуха. Вирус достаточно устойчив к низким температурам. Поэтому старайтесь максимально защитить себя от болезни. Важно не допускать переохлаждения организма, которое резко снижает иммунитет. За сезон человек может несколько раз переболеть ОРВИ.

- Где и как вероятнее всего можно заразиться гриппом?

- Преимущественно грипп передается воздушно-капельным путем и через предметы обихода, которыми пользуется больной человек. При кашле и чиханье вирус может передаваться на расстоянии 6 - 8 метров, при разговоре - 2 - 3 метров. На предметах - игрушках, планшетах, ручках, пультах - вирус гриппа сохраняется до 8 часов, на немытых руках - до 15 минут. Поэтому перед входом в автобус, посещением магазина или поликлиники необходимо использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания - маски. В местах большого скопления народа вирус распространяется очень быстро.

- Человечество пережило несколько пандемий гриппа. Какие меры помогали остановить распространение вируса?

- В 20-м веке были зарегистрированы три глобальные эпидемии гриппа. Одна из них - испанка 1918 - 1919 годов - стала причиной смерти десятков миллионов человек. Тогда в странах были приняты самые разные меры: штраф за кашель или чих в общественном месте, обязательное ношение маски, введение других жестких карантинных мероприятий и так далее. Сейчас у человечества есть шанс гарантировать себе защиту при любых эпидемиях гриппа - вакцинироваться. К сожалению, не все такой возможностью пользуются. Вакцины используются уже более 60 лет и доказали свою безопасность во всех возрастных группах.

- Лилия Рустемовна, напомните еще раз, как защитить себя от гриппа.

- Если человек не привит, то можно снизить риск заражения при соблюдении определенных мер профилактики. Важно увлажнять слизистую носа, которая является защитным барьером. Из-за ветра, обогревателей она становится сухой и неспособной защищать от проникновения вирусов. Необходимо также употреблять продукты с содержанием витамина С, чаще проветривать помещения, проводить влажную уборку и мыть руки.