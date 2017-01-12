С 1 января этого года машино-место, оформленное в собственность, можно продавать, дарить, оставлять в наследство, иными словами, распоряжаться им по своему усмотрению.



Речь идет о машино-местах в подземных автостоянках и многоэтажных паркингах, которые могут быть признаны самостоятельными объектами недвижимости, если являются нежилыми, обособленными и изолированными от других помещениями.

Как пояснила начальник отдела государственной регистрации недвижимости физических лиц Управления Росреестра по Республике Татарстан Эндже Мухаметгалиева, до указанной даты практиковалось одновременно с приобретением квартир в новостройке и приобретение машино-места, однако законодательством официально не было предусмотрено такое наименование объекта недвижимости, поэтому право собственности оформлялось на нежилое помещение. Соответственно, в выписке из реестра, которую в конечном итоге получал собственник, объект, фактически являвшийся машино-местом, именовался как «нежилое помещение». Теперь же понятие «машино-место» получило свой официальный статус.

Для того чтобы оформить на него право собственности, нужно пригласить кадастрового инженера, который опишет объект недвижимости и составит технический план. Затем необходимо подать заявление о постановке машино-места на кадастровый учет и регистрацию права собственности на него, приложив технический план и правоустанавливающие документы, например, договор участия в долевом строительстве и акт приема-передачи, а также оплатить госпошлину в размере 2000 рублей (для физлица). Постановка на учет и оформление права собственности займет не более 12 рабочих дней.

Кстати, если многоквартирный дом с парковкой сдан после 1 января 2017 года, то машино-место, равно как и квартиру, поставят на кадастровый учет без личного участия заявителя, одновременно вместе со всеми другими квартирами и парковками. Гражданину останется только обратиться за оформлением права. В этом случае на регистрацию потребуется не более 9 рабочих дней.