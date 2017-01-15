Согласно закону об ОСАГО с 1 января 2017 года страховые компании обязаны обеспечить возможность заключения электронных договоров ОСАГО с каждым автовладельцем, который обращается за страховым полисом.



В преддверии запуска обязательных продаж электронного ОСАГО число заключенных договоров именно таким способом растет. Увеличивается и количество компаний, предоставляющих эту услугу. Ряд компаний начали продажи е-ОСАГО с 1 июля 2015 года. Уже сегодня Е-ОСАГО в добровольном режиме продают компании с общей долей на рынке почти 90%.

Продажи е-ОСАГО в первые дни января превысили 10% общего объема продаж за 2016 год. Об этом сообщил президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) и Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс.

По его данным, только в декабре число компаний, которые заключают электронные договоры ОСАГО, увеличилось практически вдвое - до 33. Ранее е-ОСАГО заключали всего 17 компаний. Если в сентябре 2015 года в среднем в день заключалось 130 договоров е-ОСАГО, в сентябре 2016-го - уже 690, то в декабре ежедневно продаются 1060 электронных полисов ОСАГО.

В пятерку регионов-лидеров, где в 2016 году заключено больше всего электронных договоров ОСАГО, вошли Краснодарский край (78 тысяч договоров), Волгоградская область (30 тысяч), Ростовская область (22 тысячи), Ставропольский край (21 тысяча договоров), Адыгея (11 тысяч).

По информации пресс-службы Всероссийского союза страховщиков, Российского союза автостраховщиков и Национального союза страховщиков ответственности, общее собрание РСА рассмотрело вопросы, связанные с обязанностью всех страховщиков заключать полисы ОСАГО в электронном виде, и согласовало систему бесперебойности этой работы.