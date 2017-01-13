Федеральная служба судебных приставов или его территориальный орган осуществляют выдворение иностранных граждан за пределы РФ. Об исполнении судебными приставами принудительного выдворения и правовых аспектах борьбы с нелегальной миграцией в Татарстане рассказала заместитель главного судебного пристава РТ Эльвира Лабашова на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».



Причинами административного выдворения наиболее часто становятся нарушения иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию или режима пребывания в нашей стране, а также незаконная трудовая деятельность на территории РФ.

- В прошлом году судебными приставами РТ за пределы страны выдворено 896 иностранных граждан, из них 27 были депортированы. Основная масса из них уроженцы Узбекистана, Таджикистана, Казахстана и других стран СНГ. Деньги на приобретение проездных билетов для выдворения граждан выделяются из федерального бюджета, - говорит Эльвира Лабашова. - В 2016 году было затрачено 4 миллиона 898 тысяч рублей. С начала 2017 года выдворено 11 граждан, еще для пятерых приобретены проездные документы.

Согласно закону с 1 января 2012 года на судебных приставов возлагается обязанность исполнять постановления суда о принудительном выдворении за пределы нашей страны иностранных граждан или лиц без гражданства при назначении административного наказания в виде административного выдворения за пределы РФ. То есть судья принимает решение о принудительном выдворении нарушителя за пределы РФ или контролируемом самостоятельном выезде из России.

По словам Эльвиры Лабашовой, бывают случаи, когда по отношению к гражданину, подлежащему выдворению из страны, заведено уголовное дело или ему назначен штраф по уголовному делу. В таком случае происходит поиск родственников гражданина для оплаты его штрафа. Помощь в поиске родственников оказывает как правило диаспора. После того как родственники оплачивают долг гражданина, служба судебных приставов может приступать к процессу выдворения гражданина из страны, приобретает проездной документ.

- Не исключены случаи с ошибками в базе данных. Например, гражданин погасил штраф по уголовному делу, но в базу данных такая информация еще не занесена. Если человек оплатил, у него на руках должна быть расписка. Мы смотрим эту квитанцию и, если необходимо, созваниваемся с банком и исправляем ситуацию, - отметила Эльвира Лабашова.