Пароль от «Личного кабинета для физического лица» на портале Федеральной налоговой службы теперь можно восстановить самостоятельно с помощью электронной почты. Раньше для этого необходимо было прийти в налоговую инспекцию.



Для подключения сервиса нужно указать адрес электронной почты, номер телефона, задать контрольное слово (до 24 знаков) и сохранить изменения. Воспользоваться данным способом можно в любое время, выбрав соответствующую опцию в разделе «Профиль», сообщает пресс-служба ФНС РТ.

Для восстановления пароля на главной странице «Личного кабинета» нужно нажать на опцию «Забыли пароль?» и ввести свои данные: ИНН, адрес электронной почты и контрольное слово. При этом предоставляются три попытки ввода реквизитов. Если заполненные реквизиты верны, то на адрес указанной электронной почты придет ссылка для восстановления пароля. Эта ссылка будет действительна в течение 12 часов.

В случае превышения допустимого количества попыток восстановить свой пароль таким способом можно будет через 24 часа. Также можно обратиться в любую инспекцию ФНС России независимо от места постановки на учет с документом, удостоверяющим личность.