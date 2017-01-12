За минувший год армия пенсионеров Татарстана увеличилась более чем на 64 тысячи человек. Сейчас в нашей республике 1 миллион 121 тысяча 163 получателя пенсионных выплат. Но размеры вновь назначенных пенсий существенно ниже средних пенсий в ПФО. Сейчас в Татарстане средний размер пенсии по старости составляет чуть более 12600 рублей.



Об этом в своем выступлении на коллегии Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Татарстан рассказал руководитель ведомства Эдуард Вафин.

Премьер-министр Республики Татарстан Ильдар Халиков, принимавший участие в работе коллегии, обратил особое внимание на этот факт:

- По размеру среднемесячной заработной платы среди регионов Приволжского федерального округа Татарстан является стабильным лидером, а по уровню пенсий среди субъектов ПФО занимает лишь шестую позицию. Здесь есть над чем задуматься - и Пенсионному фонду, и налоговым органам, и комиссии по противодействию легализации нелегальных доходов, - отметил Ильдар Шафкатович.

В целом же деятельность Отделения Пенсионного фонда РФ по РТ была оценена положительно. Республиканское Отделение ПФР - одно из ведущих по продвижению электронных видов услуг для населения и электронному взаимодействию со страхователями. Новые компьютерные технологии, специальные электронные сервисы помогают экономить время, оперативно получать ответы на вопросы, касающиеся формирования пенсионного капитала, оформления, расчета, выплаты пенсий и других аспектов пенсионного обеспечения. Например, благодаря целенаправленной работе со страхователями 75% страховых пенсий по старости работающим гражданам назначается путем электронного взаимодействия с работодателями. 99,8% страхователей представляют отчетность в ПФР в электронном виде по защищенным каналам связи.

Отделение ПФР по РТ продолжает активно внедрять электронные сервисы для предоставления государственных услуг. Кстати, по данным статистики, в минувшем году самой востребованной государственной услугой, которую можно получить в электронной форме, оказалась подача заявлений о назначении и доставке пенсии через сайт ПФР (www.pfrf.ru) и единый портал государственных услуг (www.gosuslugi.ru).

Многих россиян взволновала информация о законодательном продлении моратория на формирование пенсионных накоплений на 2017 год. Эдуард Вафин прояснил этот вопрос:

- В очередной раз напомним - это не «заморозка» пенсий и тем более не изъятие страховых взносов, как думают многие. Мораторий на формирование пенсионных накоплений означает, что те 6 процентов страховых взносов, которые могли бы пойти на накопительную пенсию, направляются на формирование страховой пенсии. Таким образом, в любом случае все страховые взносы, уплаченные работодателем за гражданина, будут участвовать в формировании пенсии в полном объеме.

Мораторий никак не влияет на возможность перевода ранее сформированных пенсионных накоплений в управляющие компании или из одного пенсионного фонда в другой по желанию гражданина. Но помните, что переводить пенсионные накопления от одного страховщика к другому чаще одного раза в 5 лет невыгодно, так как этот шаг может уменьшить накопленный инвестиционный доход.

По традиции коллегия завершилась вручением государственных наград Республики Татарстан наиболее отличившимся сотрудникам Отделения Пенсионного фонда РФ по РТ.