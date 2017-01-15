В Музее-заповеднике «Казанский Кремль» в рамках выставки, посвященной 130-летию великого татарского поэта Габдуллы Тукая, состоялась презентация иллюстрированного каталога этой экспозиции «Путешествие к Тукаю».

В каталоге, состоящем из более 400 страниц, можно увидеть фото уникальных коллекций, связанных с именем Тукая, которые хранятся в крупнейших федеральных и республиканских музеях, архивах и библиотеках.

Каталог состоит из семи разделов: «Фотографии», «Рукописи», «Прижизненные издания», «Периодические издания», «Иллюстрации», «Документы», «Мемориальные предметы». Здесь представлены не только фотографии, но и подробные описания каждого предмета. Все это - большой труд и результат многолетних исследований коллектива авторов Института языка, литературы и искусства им. Г.Ибрагимова Академии наук РТ, Казанского научного центра Российской академии наук, Научной библиотеки им. Н.И.Лобачевского, Национального музея РТ, Российской национальной библиотеки, Российского государственного исторического архива, Государственного архива РТ, Национальной библиотеки РТ.

- Каталог готовился всеми партнерами выставки, поэтому мы решили посвятить ему отдельную встречу. В выставочном зале «Манеж» мы смогли собрать очень многих исследователей творчества Тукая, представили те рукописные страницы, которые на прежних выставках в силу разных причин не могли быть показаны. Нам удалось собрать полный комплект прижизненных изданий поэта. Впервые Российская национальная библиотека предоставила нам рукописные листы и правки одного из знаменитых переводчиков Тукая Анны Ахматовой, - отметила директор Музея-заповедника «Казанский Кремль» Зиля Валеева.

Еще одним знаменательным событием вечера стала передача в дар Музею-заповеднику «Казанский Кремль» уникального декоративного блюда с изображением великого поэта. Автор этого произведения - известная художница Нурия Каюмова, она большую часть своей жизни проработала на Императорском фарфоровом заводе и расписала это блюдо специально к 130-летию со дня рождения Габдуллы Тукая.



Фото: пресс-служба Музея-заповедника «Казанский Кремль»