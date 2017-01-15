В 2016 году Казань посетили свыше 2,5 млн туристов. Это на 400 тысяч человек больше, чем годом ранее. Столица РТ продолжает удерживать лидирующие позиции в туристическом бизнесе, сообщили вчера на аппаратном совещании в мэрии.



Казань постепенно выходит из разряда города выходного дня на более высокий уровень. Гости желают оставаться у нас на более длительный срок, в среднем на 3,5 дня, иначе времени на посещение всех достопримечательностей не хватает. По-прежнему привлекателен для туристов Казанский кремль. Но, судя по количеству посетивших его в прошлом году (2,8 млн человек), этот исторический объект интересен и самим горожанам. В разряд самых популярных объектов попали смотровая площадка центра семьи «Казан» и Кремлевская набережная. Первый в прошлом году посетили 110 тысяч человек, на втором только на новогодних каникулах побывали 300 тысяч отдыхающих.

В привлечении туристов немалую роль играют различные мероприятия, ставшие уже традиционными для Казани. В их числе музейная регата «Паруса Казани», Сабантуй, Казанская велоночь, гастрономический фестиваль «Вкусная Казань», а также фестиваль «Хоровая Казань», джаз в Казанской Ратуше.

Казань в рамках развития внутреннего туризма сотрудничает с шестью городами России - Уфой, Волгоградом, Ульяновском, Екатеринбургом, Нижним Новгородом, Новосибирском. Планируется разработка новых туристических программ и маршрутов в сфере образовательного, медицинского и семейного туризма.

Для привлечения внимания к нашему городу в этом году с 16 по 18 февраля в Казани пройдет Winter Event Forum. Форум призван собрать и объединить на одной площадке профессиональных организаторов, подрядчиков и прямых заказчиков мероприятий, которые познакомятся с Казанью - городом, способным проводить не только крупные спортивные и культурные мероприятия, но и мероприятия деловой направленности.