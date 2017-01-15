В России с 2017 года собираются разработать и внедрить государственные стандарты на ледяные горки.

До сих пор никаких норм, основных параметров, которых необходимо придерживаться при их возведении, нет. Нет также приемных комиссий, которые могли бы установить, правильно ли возведено сооружение для зимней забавы. И когда дети и взрослые получают травмы при катании с горок, сложно найти ответственных за это.

Корреспонденты «Казанских ведомостей» проверили самые популярные горки города на предмет их безопасности. Но раз нет нормативов, определяли, как говорится, на глаз. Задавали себе вопрос: отпустили бы на эту горку своих ребятишек?

Ледовый городок перед кукольным театром «Экият», пожалуй, самый крупный в нашем городе. Строительство его велось не один месяц, и при этом использовались не только снег и лед, но и доски, брусья и прочие стройматериалы.

Самая высокая ледяная горка здесь 8 метров. Признаться, когда ее только еще возводили, у нас было сомнение: как на ней будут кататься дети? Ведь на такую верхотуру взрослым-то страшновато забираться.

Оказалось, что весь процесс подъема и спуска проходит под контролем сотрудников городка. Именно они следят за тем, чтобы дети и взрослые катались только на так называемых ватрушках, чтобы спуск проходил строго по очереди. Пока человек, скатившись вниз, не уйдет с ледовой полосы, следующего не допустят.

Здесь действует возрастное ограничение. С 8-метровой горы могут скатиться только дети старше 7 лет. Те, кто не достиг этого возраста, могут спуститься с меньшей высоты - 6 метров, но только вместе со взрослыми сопровождающими.

Владельцам тяжелых ледянок и санок отведена ледяная горка высотой 4 метра. И здесь также за порядком и очередностью строго следят сотрудники городка, не пропускают раньше времени торопыг.

- Если пустить на самотек все, что происходит на горках, трагедии не миновать, - говорит работник городка Рамиль. - Высота немалая, скорости большие, народу много, особенно в выходные дни. Тут без контроля никак нельзя.

Даже к таким безопасным с виду сооружениям, как «ледовые таблетки», на которых малышня с удовольствием барахтается, прикреплен соглядатай. Он следит за тем, чтобы никто не использовал тут ледянки и санки.

Мы пристально осмотрели деревянные горки и не нашли к чему придраться. Визуально все детали качественно выполнены, надежно закреплены, нет сколов, словом, всего того, что могло бы нанести травму катающимся.

Возможно, такое ответственное отношение организаторов ледового городка к своим сооружениям основано на том, что за удовольствие прокатиться надо платить. А значит, случись что, по законам коммерции держать ответ перед правосудием и выплачивать компенсацию пострадавшим придется им.

Перед КМПО имени Горбунова не первый год устраивают зимний городок, но в этом году здесь впервые находится сотрудник, который следит за безопасностью на ледяных горках: контролирует очередность катающихся, сопровождает их при спуске и помогает быстрее подняться со льда. Здесь тоже чувствуется ответственность организаторов зимнего городка.

Чего не скажешь о муниципальных горках. В парке «Крылья Советов» возле площадки с елкой сделаны две снежные горки. Судя по тому, что получилось, скорее всего, снег сгребли сюда тракторами, кое-как утрамбовали и залили поверхность водой. Ширина спуска настолько небольшая, что ребенок может запросто свалиться уже с середины горки. Кроме того, одна из горок получилась щербатая - прямо посередине спуска с краю провал, и от этого кататься еще опаснее. Относительно безопасно в «Крылышках» можно кататься только на деревянной горке, но и здесь родителям следует быть внимательными. В выходные много детворы. Катаются кто на чем - на картонках, на тяжелых ледянках, на санках. Получить травму при такой кутерьме проще простого. А вот кто будет отвечать в этом случае?

С введением государственных стандартов на горки и ледяные сооружения в муниципальных парках, возможно, будет порядок. Но что делать там, где возникают стихийные горки? Излюбленные места катания малышни и ребят постарше в парке химиков - склоны со стороны проспекта Ибрагимова. О том, что при спуске можно врезаться в забор, мало кто думает, а опасность такая есть. Кто должен следить за порядком там? И кто отвечает за здоровье и жизнь тех, кто катается на безнадзорных горках, которых в городе немало? Увы, пока на эти вопросы ответов нет. И, по всей видимости, хоть госстандарты и будут введены, пользы от них будет мало. Куда эффективнее, когда взрослые включают голову и выбирают для своих детей безопасные горки.