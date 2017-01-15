До сих пор никаких норм, основных параметров, которых необходимо придерживаться при их возведении, нет. Нет также приемных комиссий, которые могли бы установить, правильно ли возведено сооружение для зимней забавы. И когда дети и взрослые получают травмы при катании с горок, сложно найти ответственных за это. 

Корреспонденты «Казанских ведомостей» проверили самые популярные горки города на предмет их безопасности. Но раз нет нормативов, определяли, как говорится, на глаз. Задавали себе вопрос: отпустили бы на эту горку своих ребятишек?
Ледовый городок перед кукольным театром «Экият», пожалуй, самый крупный в нашем городе. Строительство его велось не один месяц, и при этом использовались не только снег и лед, но и доски, брусья и прочие стройматериалы. 

Самая высокая ледяная горка здесь 8 метров. Признаться, когда ее только еще возводили, у нас было сомнение: как на ней будут кататься дети? Ведь на такую верхотуру взрослым-то страшновато забираться.  

Оказалось, что весь процесс подъема и спуска проходит под контролем сотрудников городка. Именно они следят за тем, чтобы дети и взрослые катались только на так называемых ватрушках, чтобы спуск проходил строго по очереди. Пока человек, скатившись вниз, не уйдет с ледовой полосы, следующего не допустят. 

Здесь действует возрастное ограничение. С 8-метровой горы могут скатиться только дети старше 7 лет. Те, кто не достиг этого возраста, могут спуститься с меньшей высоты - 6 метров, но только вместе со взрослыми сопровождающими.
Владельцам тяжелых ледянок и санок отведена ледяная горка высотой 4 метра. И здесь также за порядком и очередностью строго следят сотрудники городка, не пропускают раньше времени торопыг. 

- Если пустить на самотек все, что происходит на горках, трагедии не миновать, - говорит работник городка Рамиль. - Высота немалая, скорости большие, народу много, особенно в выходные дни. Тут без контроля никак нельзя.
Даже к таким безопасным с виду сооружениям, как «ледовые таблетки», на которых малышня с удовольствием барахтается, прикреплен соглядатай. Он следит за тем, чтобы никто не использовал тут ледянки и санки. 

Мы пристально осмотрели деревянные горки и не нашли к чему придраться. Визуально все детали качественно выполнены, надежно закреплены, нет сколов, словом, всего того, что могло бы нанести травму катающимся. 
Возможно, такое ответственное отношение организаторов ледового городка к своим сооружениям основано на том, что за удовольствие прокатиться надо платить. А значит, случись что, по законам коммерции держать ответ перед правосудием и выплачивать компенсацию пострадавшим придется им.

Перед КМПО имени Горбунова не первый год устраивают зимний городок, но в этом году здесь впервые находится сотрудник, который следит за безопасностью на ледяных горках: контролирует очередность катающихся, сопровождает их при спуске и помогает быстрее подняться со льда. Здесь тоже чувствуется ответственность организаторов зимнего городка. 

Чего не скажешь о муниципальных горках. В парке «Крылья Советов» возле площадки с елкой сделаны две снежные горки. Судя по тому, что получилось, скорее всего, снег сгребли сюда тракторами, кое-как утрамбовали и залили поверхность водой. Ширина спуска настолько небольшая, что ребенок может запросто свалиться уже с середины горки. Кроме того, одна из горок получилась щербатая - прямо посередине спуска с краю провал, и от этого кататься еще опаснее. Относительно безопасно в «Крылышках» можно кататься только на деревянной горке, но и здесь родителям следует быть внимательными. В выходные много детворы. Катаются кто на чем - на картонках, на тяжелых ледянках, на санках. Получить травму при такой кутерьме проще простого. А вот кто будет отвечать в этом случае? 

С введением государственных стандартов на горки и ледяные сооружения в муниципальных парках, возможно, будет порядок. Но что делать там, где возникают стихийные горки? Излюбленные места катания малышни и ребят постарше в парке химиков - склоны со стороны проспекта Ибрагимова. О том, что при спуске можно врезаться в забор, мало кто думает, а опасность такая есть. Кто должен следить за порядком там? И кто отвечает за здоровье и жизнь тех, кто катается на безнадзорных горках, которых в городе немало? Увы, пока на эти вопросы ответов нет. И, по всей видимости, хоть госстандарты и будут введены, пользы от них будет мало. Куда эффективнее, когда взрослые включают голову и выбирают для своих детей безопасные горки.