Остановить одного из них удалось лишь после предупредительных выстрелов.
Инцидент произошел около Нижнекамска. Сотрудники ДПС заметили движение автомобиля, который числится в угоне. На требование сотрудника ДПС водитель не отреагировал, в результате чего началось преследование подозреваемых. Автомобиль был остановлен, а злоумышленники задержаны, сообщает пресс-служба МВД по РТ.
Водитель авто попытался скрыться, однако его удалось остановить только несколькими предупредительными выстрелами. За рулем угнанного авто находился 16-летний житель Нижнекамска, который уже привлекался к уголовной ответственности за грабеж и угон.
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