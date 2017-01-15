Артистка Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии им.Александрова погибла при крушении Ту-154.
В Казани состоялась церемония прощания с Ралиной Гильмановой, сообщает пресс-служба Минкульта РТ. Девушка находилась на борту Ту-154, который направлялся в Сирию и потерпел крушение. Проводить артистку пришли ее родные, друзья, бывшие педагоги и сокурсники.
Также на прощальной церемонии присутствовали министр культуры РТ Айрат Сибагатуллин, заместитель Военного комиссара РТ Рустэм Яхин, художественный руководитель Государственного ансамбля песни и танца РТ Айрат Хамитов.
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