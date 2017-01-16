Соответствует ли требованиям антимонопольного законодательства и Закона о торговле деятельность торговых сетей и поставщиков продовольственных товаров – это предстоит выяснить абсолютно всем территориальным органам ФАС России.

Основанием для проведения всероссийских проверок является поручение Правительства Российской Федерации, направленное на исполнение в ФАС России.

Основной целью проведения проверочных мероприятий будет анализ применения торговыми сетями положений Закона от 03.07.2016 г. № 273-ФЗ на практике.

Напомним, что с 1 января 2017 года окончательно вступили в силу поправки к законодательству о торговле, улучшающие условия работы для поставщиков по договорам с торговыми сетями.

Проверки должны завершиться до 1 марта текущего года. При этом особая миссия возложена на Татарстанское Управление. В силу специфики деятельности в рамках общероссийской специализации Татарстанское УФАС будет сводить и анализировать результаты проверок, а это, в свою очередь, данные по всей стране, поскольку проверочные мероприятия носят общероссийский масштаб.

Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан подчеркивает, что меры, предпринимаемые в случае обнаружения нарушений закона, будут носить карательный, нежели превентивный характер.

Что касается поставщиков продовольственных товаров, то для них это очередная возможность защитить свои права в случае ущемления их интересов со стороны сетей. Татарстанское УФАС России принимает жалобы и предложения по адресу: to16@fas.gov.ru.

Однако это не исключает и проведение проверочных мероприятий в отношении самих поставщиков – если поставщик продтоваров по договоренности с сетями либо по иным причинам идет на нарушение действующего законодательства, предстоящие проверки со стороны антимонопольного органа позволят эти действия выявить, пресечь и наказать нарушителей.