Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.
В Альметьевске возбудили уголовное дело в отношении 27-летнего мужчины. Местный житель подозревается в вандализме, сообщает пресс-служба МВД по РТ.
Решение о возбуждении уголовного дела было принято после просмотра видеоролика, на котором подозреваемый греет ноги у Вечного огня. Напомним, что в сети Интернет появилось видео, на котором два жителя Альметьевска греют ноги у Вечного огня. Ролик был опубликован в СМИ. После данного инцидента правоохранительные органы дали оценку действиям молодых людей. Возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм».
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