В целях повышения открытости и доступности сведений о своей деятельности Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан 18 января с 14.00 до 16.00 организует Единый день «открытых дверей» для предпринимателей.

Прием пройдет в Управлении и 12 территориальных отделах на территории республики.

Единые дни «открытых дверей» для предпринимателей проходят в Управлении ежемесячно каждую третью среду месяца.

Цель единых дней «открытых дверей» - оказание бесплатной консультационной помощи предпринимателям в пределах компетенции Управления. Предварительная запись не требуется.

Управление ждет предпринимателей-казанцев по адресу г. Казань, ул.Большая Красная, д. 30, а также предпринимателей-татарстанцев во всех территориальных отделах Управления.

Адреса территориальных отделов Управления (включая рабочие места на закрепленных территориях) представлены на наших сайтах (www.16.rospotrebnadzor.ru и www.rpn.tatarstan.ru).