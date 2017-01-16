Казань продолжает наращивать темпы в туристическом бизнесе. Сегодня на аппаратном совещании были подведены итоги за 2016 год.

Всего в наш город в ушедшем году приехали 2,5 млн. гостей. Это на 400 тысяч человек больше, чем в позапрошлом году.

Обрастает популярностью у туристов смотровая площадка центра семьи «Казан» и Кремлевская набережная. С площадки в 2016 году красивыми видами Казани полюбовались более ста тысяч человек. На Кремлевской набережной только в новогодние каникулы побывало более 300 тысяч отдыхающих.

Туристов привлекли в столицу Татарстана такие события как сабантуй, третья Казанская велоночь, благотворительный фестиваль «Хоровая Казань» и многие другие.