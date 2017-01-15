Сегодня на аппаратном совещании итоги работы Управления гражданской защиты в 2016 году подвел его руководитель Фердинанд Тимурханов.

В прошлом году в Казани пожаров случилось больше на 7%, чем в 2015 году, но зато меньше было людей, погибших при этом. Если в 2015 году в огне погибло 36 казанцев, то в прошлом 23. Спасатели и пожарные спасли 143 человека. Это на 72 человека больше, чем в 2015 году.

Все казанские школы оснащены автоматическими системами сигнализации о пожарах. Это же оборудование установлено в 37 столичных детских сада и десяти детских оздоровительных лагерях.