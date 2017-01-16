Стали известны адреса купелей, которую организуют в Казани на праздник Крещения. О том, где смогут православные верующие окунуться в освященную воду, сообщили на аппаратном совещании в мэрии.
Жителям Авиастроительного района будет подготовлена купель в селе Щербаковка на Голубом озере, Приволжского района – на озере Верхний Кабан в районе дома № 54 по улице Борисковская. Для верующих Кировского района прорубь для крещенского обряда подготовят на Казанке у храма Нерукотворного образа Христа Спасителя и на Волге у Никольской церкви.
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