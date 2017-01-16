Жителям Авиастроительного района  будет подготовлена купель в селе Щербаковка на Голубом озере, Приволжского района – на озере Верхний Кабан в районе дома № 54 по улице Борисковская. Для верующих Кировского района прорубь для крещенского обряда подготовят на Казанке у храма Нерукотворного образа Христа Спасителя и на Волге у Никольской церкви.