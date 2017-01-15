Баскетболистки «Казаночки» в Красноярске уступили местному «Енисею», хотя Сара Бут набрала 16 очков – 52:60 (14:13, 16:17, 14:17, 6:15).
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