Фридрих Степанович Прохоров был первым директором центральной спортивной детской юношеской шахматной школы олимпийского резерва им им.Р.Г.Нежметдинова, и не случайно турнир проходит в этой школе.

В соревнованиях принимают участие 287 юных шахматистов, которым еще не исполнилось 17 лет. Они приехали в Казань из Атни, Бавлов, Балтасей, Бугульмы, Высокой Горы,

Зеленодольска, Лаишево, Лениногорска, Кукмора, Нижнекамска, Тетюш, Чистополя, Казани, также есть участники из Чувашской Республики, Кировской области и Республики Коми.

Турнир проходят в нескольких возрастных категориях раздельно среди юношей и девушек по швейцарской системе в 10 туров. Имена победителей станут известны 18 января на торжественной церемонии закрытия соревнований.