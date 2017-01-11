Волейболистки казанского «Динамо» в своем очередном матче чемпионата России сыграли в Челябинске с местным «Метром» и разгромили соперниц – 3:0 (25:19, 25:21, 25:7).
В ударе были Василева (16) и Воронкова (14).
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