C 16 по 20 января 2017 года в г.Казани на базе ГАУ «Молодежный центр «Волга» пройдет первая выездная пройдет для членов расширенной сборной Республики Татарстан по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills.Оператором проведения Смены является АНО «Центр развития профессиональных компетенций».

В Смене примут участие 150 студентов из 33 профессиональных образовательных организаций Республики Татарстан, представляющих

47 ключевых компетенций движения WorldSkills. Данная смена станет первой из комплекса мероприятий, направленных на развитие надпрофессиональных навыков, всестороннюю мотивационную и языковую подготовку членов сборной.



К реализации данного мероприятия привлечены федеральные и региональные эксперты в области психологии, коммуникации, стрессоустойчивости, формирования лидерских и командных качеств.



Для оценки личных и профессиональных качеств участников, выявления их потенциала и перспектив развития привлечены такие партнеры, как компания «ONTARGET» (г.Москва) и Центр развития и обучения персонала «БизнесИнсайт» (г.Казань).



Образовательная программа для участников Смены будет направлена на развитие надпрофессиональных навыков и умений, необходимых представителям всех компетенций, в том числе выстраивание эффективной коммуникации, развитие стрессоустойчивости и лидерских качеств.



Также в рамках Смены запланированы мероприятия по обучению студентов английскому языку и медицинскому обследованию. Обучение английскому языку будет проводить Международная образовательная компания EF Education First, которая является образовательным партнером Союза «ВорлдСкиллз Россия».



Из 150 участников – 124 молодых человека и 26 девушек, представляющих 9 районов (городов) республики.