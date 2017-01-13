Сотрудники Государственного Эрмитажа будут заменять экспонаты этой выставки. Как сообщает пресс-служба Музея-заповедника «Казанский Кремль», ротация произойдет в связи с техническими условиями хранения офортов и фотографий. На выставке представлена 21 фотография конца XIX-начала XX века, все они будут заменены.

Это женские, мужские и семейные портреты. Замены требуют и тонкие элегантные женские образы, ставшие своеобразными символами эпохи модерна. Они были исполнены в технике сухой иглы французским художником Полям Сезаром Элле (1859-1827) . Его искусство пользовалось огромным успехом в Париже, Лондоне и Нью-Йорке.