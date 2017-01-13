16 января в Центре «Эрмитаж-Казань» произойдет процесс обновления экспозиции выставки «Петербургский модерн. Стиль и светская мода. 1890-1910-е годы».

Сотрудники Государственного Эрмитажа будут заменять экспонаты этой выставки. Как сообщает пресс-служба Музея-заповедника «Казанский Кремль», ротация произойдет в связи с техническими условиями хранения офортов и фотографий. На выставке представлена 21 фотография конца XIX-начала XX века, все они будут заменены.

Это женские, мужские и семейные портреты. Замены требуют и тонкие элегантные женские образы, ставшие своеобразными символами эпохи модерна. Они были исполнены в технике сухой иглы французским художником Полям Сезаром Элле (1859-1827) . Его искусство пользовалось огромным успехом в Париже, Лондоне и Нью-Йорке.