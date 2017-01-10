Глава Зеленодольского района озвучил: «Мы не изымаем детей, мы не допускаем, чтобы они оказались в опасности».

Растиражированная СМИ информация о том, что в Зеленодольском районе Татарстана из семей должников по оплате ЖКХ забирают детей, не соответствует действительности, заявил заявил ИА «Татар-информ» глава Зеленодольского района Александр Тыгин.

«Та бумага, которая попала в руки журналистов, не является нормативным документом. Это рабочее указание компетентному органу в сфере защиты детей расширить сферу своей деятельности. После страшной трагедии в селе Старый Кувак, где на пожаре сгорела мать с детьми, жизнь показала, что главы муниципалитетов несут большую ответственность за такие семьи», – сказал Тыгин.

«У нас в районе есть должники, жилье которых отключено от энергоносителей. В число этих должников входят и неблагополучные семьи с детьми. Я дал поручение органам опеки и попечительства, чтобы вышли и проверили, в какой ситуации в этих семьях находятся дети. Нет ли угрозы для их жизни и здоровья», – добавил он.

«Еще раз повторюсь: бумага не являлась нормативным документом. Соглашусь, что формулировки в ней были некорректными. Но хочу, чтобы понимали: Тыгин не отнимает детей, Тыгин делает все, чтобы не допустить ситуаций, в которых дети окажутся в опасности!» – заверил глава района.