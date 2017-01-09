Николай Николаевич Непримеров - доктор технических наук, профессор Казанского Государственного Университета и ветеран Великой Отечественной Войны.
Авторству профессора принадлежат более 150 научных работ и 9 монографий, 32 года он заведовал кафедрой радиоэлектроники КГУ и воспитал многие поколения казанских физиков. Под его научным руководством успешно защищены 19 кандидатских и 2 докторские диссертации.
Многие годы печатался в республиканских газетах и периодике КГУ, известен своими фундаментальными трудами «Мироздание» и «Физическая динамика». О фронтовых годах профессора была издана повесть «Технари», рассказывающая о военных буднях авиации. За участие в ВОВ Николай Николаевич награжден Орденом Красной Звезды и медалями.
О Николае Николаевиче был снят фильм «Гений нефти», ему была посвящена прошедшая в КФУ «Студенческая весна 2015».
Коллектив TGT Oilfield Services глубоко скорбит и выражает искренние соболезнования родным, близким, коллегам и ученикам в связи с уходом из жизни Николая Николаевича. Навсегда сохраним в наших сердцах светлую память о талантливом педагоге, ученом и наставнике, добром, внимательном и отзывчивом человеке, коллеге и учителе.
Гражданская панихида состоится 13 января в 10.00, в здании Института Физики КФУ, по адресу: г. Казань. ул. Кремлевская 16а.
Поминальный обед состоится в 14.00 в ресторане «Булгар». Адрес: ул.Вишневского, 21.
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