Николай Николаевич Непримеров - доктор технических наук, профессор Казанского Государственного Университета и ветеран Великой Отечественной Войны.

Авторству профессора принадлежат более 150 научных работ и 9 монографий, 32 года он заведовал кафедрой радиоэлектроники КГУ и воспитал многие поколения казанских физиков. Под его научным руководством успешно защищены 19 кандидатских и 2 докторские диссертации.

Многие годы печатался в республиканских газетах и периодике КГУ, известен своими фундаментальными трудами «Мироздание» и «Физическая динамика». О фронтовых годах профессора была издана повесть «Технари», рассказывающая о военных буднях авиации. За участие в ВОВ Николай Николаевич награжден Орденом Красной Звезды и медалями.

О Николае Николаевиче был снят фильм «Гений нефти», ему была посвящена прошедшая в КФУ «Студенческая весна 2015».

Коллектив TGT Oilfield Services глубоко скорбит и выражает искренние соболезнования родным, близким, коллегам и ученикам в связи с уходом из жизни Николая Николаевича. Навсегда сохраним в наших сердцах светлую память о талантливом педагоге, ученом и наставнике, добром, внимательном и отзывчивом человеке, коллеге и учителе.

Гражданская панихида состоится 13 января в 10.00, в здании Института Физики КФУ, по адресу: г. Казань. ул. Кремлевская 16а.