Предварительные итоги подписной кампании подвели на днях в УФПС «Татарстан почтасы» и АО «ТАТМЕДИА».

Стало известно, что общий подписной тираж изданий АО «ТАТМЕДИА» на первое полугодие 2017 года составил больше 257 тысяч экземпляров, а это 93% к уровню аналогичного периода прошлого года. В преддверии Дня российской печати об итогах подписной кампании рассказали на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» гендиректор медиахолдинга Андрей Кузьмин и заместитель руководителя УФПС «Татарстан почтасы» Светлана Гришина.

Андрей Кузьмин отметил, что несмотря на хорошие показатели одними из приоритетных задач на этот год является сохранение института подписки на газеты и журналы, а также дальнейшее наращивание аудитории сайтов, активное продвижение СМИ АО «ТАТМЕДИА» в социальных сетях. Так, суммарная посещаемость сайтов всех СМИ медиахолдинга в прошлом году составила 41 млн 605 тысяч уникальных посетителей, что на 13,6 млн посетителей больше, чем в 2015 году.