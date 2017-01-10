Злоумышленник, пытавшийся провести в Казань 2.5 кг синтетических наркотиков, был задержан на контрольном посту «Малиновка».

Сотрудники ДПС остановили на контрольном посту «Малиновка» иномарку. После проверки салона автомобиля, была обнаружена спортивная сумка, внутри которой находились свертки с веществом светлого цвета. В результате экспертизы было установлено, что содержимое сумки не что иное, как синтетические наркотики.



Оперативниками отдела наркоконтроля также было установлено, что подозреваемый выполнял роль перевозчика запрещенного товара. 24-летний мужчина свою вину признал полностью, сообщает пресс-служба УМВД России по Казани. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств в особо крупном размере).