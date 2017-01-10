Сотрудники ДПС остановили на контрольном посту «Малиновка» иномарку. После проверки салона автомобиля, была обнаружена спортивная сумка, внутри которой находились свертки с веществом светлого цвета. В результате экспертизы было установлено, что содержимое сумки не что иное, как синтетические наркотики.  

Оперативниками отдела наркоконтроля также было установлено, что подозреваемый  выполнял роль перевозчика запрещенного товара. 24-летний мужчина свою вину признал полностью, сообщает пресс-служба УМВД России по Казани. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств в особо крупном размере).