Иномарка насмерть сбила пешехода, а затем врезалась во встречное авто.
В Зеленодольском районе произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли 2 человека, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.
Авария произошла на трассе Нурлаты — Агзегитово. По сообщению УГИБДД МВД по РТ, 34-летний водитель сбил 57-летнего пешехода, идущего вдоль дороги. После наезда на пешехода, водитель иномарки выехал на «встречку» и столкнулся с отечественным автомобилем. В итоге, погиб и пешеход и водитель отечественного авто. Водитель иномарки от госпитализации отказался.
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