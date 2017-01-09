В случае принятия решения о санации банка Правительство республики готово оказать финансовое содействие оздоровлению ТФБ.

Правительство Республики Татарстан может принять участие в докапитализации Татфондбанка, если найдется санатор. Об этом пишет Агентство экономической информации «Прайм» со ссылкой на Президента республики. «Мы, конечно же, готовы оказать всяческое содействие, если будет определен санатор. У нас есть возможности какие-то поддержки, и мы понимаем, что для нас это очень важный проект», — сказал Минниханов.

Президент отметил, что ведутся переговоры с кредиторами банка о bail in (процедуре конвертации требований кредиторов в капитал банка). «Там есть компании, которые держат там депозиты. С ними ведем переговоры, если появится санатор, чтобы они капитализировали свои депозиты. Но пока решение не принято, все будет зависеть от того, какое решение примет ЦБ. У них есть депозиты, которые сегодня „подвешены“, мы могли бы договориться, если санатор был, чтобы они капитализировали их в акции. Мы такую работу ведем», — пояснил глава региона.

Напомним, что Татфондбанк в декабре 2016 приостановил операционную деятельность. АСВ сообщило о наступлении страхового случая в отношении кредитной организации. 15 декабря в банке была введена временная администрация сроком на шесть месяцев. Центробанк ввел трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов.