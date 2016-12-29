Овен

Вполне вероятно выгодное деловое предложение. Пришла пора вернуть долги. Середина недели потребует от вас концентрации на домашних делах. В личной жизни предстоит пережить бурные эмоции. В выходные реализовать ваши планы помогут друзья.

Телец

Перед вами встают новые цели, можно начинать строить далеко идущие планы. Ваши прежние принципы претерпят значительные изменения. Удачно и легко складываются дела, связанные с оказанием услуг. Пришла пора объясниться со своим любимым.



Близнецы

Не исключены изменения, связанные с финансами и вашим социальным статусом. При этом старайтесь зря не рисковать и не верьте заманчивым предложениям.

На работе вам удастся погасить конфликт среди коллег, когда встанет вопрос о сокращении штата.



Рак

Неделя принесет вам только положительные эмоции; все у вас будет получаться, однако обязательно примите совет опытного человека. Появится возможность реализовать то,

что вы хотите. Особенно значимым периодом окажется конец рабочей недели.



Лев

Не рискуйте зря и не принимайте окончательного решения по поводу нового места работы, ведь можно потерять то, что уже имеется, а лучшего вам найти сразу не удастся. В конце недели возможны события, которые будут иметь благополучное продолжение в будущем. В выходные займитесь своим внешним видом.



Дева

Проанализируйте последние события, чтобы сделать правильные выводы. Не исключено, что придется решиться на важный шаг, дабы изменить двойственное положение. Это касается работы. А в личной жизни возможно возобновление старой привязанности.



Весы

Неделя принесет разные события. Вам удастся освободиться от того, что мешало в жизни, нужно лишь преодолеть свои сомнения. Будьте осторожны при решении финансовых проблем. Важный вопрос сдвинется с мертвой точки, но до его решения еще далеко.



Скорпион

Не исключено, что вы встретите немало преград на пути к новому. Но звезды дадут вам подсказку, как действовать правильно и наверняка. Будет весьма полезна и новая информация, которую вы получите самостоятельно. Ваши манипуляции с окружающими принесут выгоду, но важно не перегнуть палку.



Стрелец

Усилится интуиция, что поможет в решении деловых вопросов. Держите свои планы в тайне, поскольку возможно

вмешательство людей, которые вступят с вами в негласное соперничество. В связи с этим откроется какой-то обман, но все решится в вашу пользу.



Козерог

Финансовые дела удачны. Новое деловое предложение примите с осторожностью. Удачное время для поиска своей половинки; не исключено, что вы познакомитесь с удивительным человеком. Если в семье не все гладко, для примирения сделайте первый шаг сами.



Водолей

Кому-то из вашего окружения понадобится помощь; обязательно окажите ее, но в пределах разумного, иначе вам сядут на шею. Сделайте очередную попытку наладить свою личную жизнь. На мучившую вас ситуацию следует посмотреть свежим взглядом.



Рыбы

Пока в профессиональной деятельности положительных перемен не ожидается, но надежда на лучшее все же есть. Увы, новых выгодных деловых предложений на этой неделе тоже не предвидится. Не опускайте руки, станьте вдвойне активней! Возможно, такая передышка пойдет вам только на пользу.