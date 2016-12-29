По традиции в первом январском выпуске рубрики «Социальная защита» мы публикуем информацию о тех нововведениях, которые произойдут в социальной сфере в наступившем году.



Единовременная выплата пенсионерам в 5 тысяч рублей



Выплата будет производиться гражданам, постоянно проживающим на территории Российской Федерации и являющимся получателями пенсий по состоянию на 31 декабря 2016 года. Доставка единовременной выплаты будет осуществляться с 16 января 2017 года. Дополнительно обращаться в ПФР или подавать заявление на получение этой выплаты не требуется.



Как сообщил управляющий Отделением Пенсионного фонда по Республике Татарстан Эдуард Вафин, единовременную выплату доставят вместе с пенсией за январь получателям, у которых дата доставки пенсии на дом - с 16-го числа и до дня окончания выплатного периода. Пенсионерам, получающим пенсию по графику с 4-го по 15-е число месяца, выплата 5 тысяч рублей будет произведена с 16-го по 26-е января 2017 года также с доставкой на дом. О дополнительной дате доставки на дом единовременной выплаты информируют пенсионеров при доставке пенсии за декабрь 2016 года.



Если гражданина не оказалось дома, ему оставят в почтовом ящике соответствующее уведомление. И пенсионер сможет получить единовременную выплату в кассе доставочной организации до 26 января или получить ее вместе с февральской пенсией.



Индексация пенсий



По данным председателя Пенсионного фонда РФ Антона Дроздова, с 1 февраля 2017 года страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы исходя из индекса роста потребительских цен за 2016 год. Пока это коэффициент 5,9. То есть пенсионеры могут рассчитывать на повышение пенсии на 5,9%.



С 1 апреля 2017 года планируется еще одно повышение пенсий по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные пенсии. Размер индексации будет рассчитан с учетом индекса роста прожиточного минимума пенсионера за 2016 год.



Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда



С 1 января 2016 года льготы для людей, имеющих звание «Ветеран труда», предоставляются более адресно.

Если ежемесячный доход ветерана не превышает 20 тысяч рублей на дату обращения, он помимо положенных субсидий на оплату жилья, коммунальных услуг, услуг телефонной связи, права на бесплатное зубопротезирование и слухопротезирование получает ежемесячную денежную выплату. В 2016 году размер этой выплаты составил 428 рублей. В 2017 году - 448 рублей.



Денежная выплата пенсионерам на транспортные расходы



В соответствии с постановлением Кабинета министров Республики Татарстан от 17.12.2004 №542 «Об утверждении положения о порядке предоставления денежных выплат, пособий, субсидий и стипендий отдельным категориям населения в Республике Татарстан» ежемесячная денежная выплата на проезд пенсионерам предоставляется с учетом их среднемесячного дохода. В 2017 году размер выплаты будет составлять:

- 448 рублей - при среднемесячном доходе меньше 20 тысяч рублей;

- 180 рублей - при среднемесячном доходе больше 20 тысяч рублей.



При назначении указанной выплаты учитываются доходы пенсионера от трудовой деятельности и доходы, которые он получает в виде социальных выплат.

Ежемесячная денежная выплата назначается сроком на 6 месяцев.



По желанию пенсионера ежемесячная денежная выплата на проезд на новый срок может быть назначена автоматически без его участия на основании сведений о доходах, полученных органами социальной защиты из Пенсионного фонда Российской Федерации.



Детские пособия



Согласно закону «Об адресной социальной поддержке населения в Татарстане» ежемесячное пособие на ребенка в возрасте до 16 лет (на ученика общеобразовательной организации до окончания обучения, но не более чем до достижения 18 лет) предоставляется семьям с детьми, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в Республике Татарстан. Размер пособия ежегодно индексируется с учетом уровня инфляции.



В соответствии с постановлением Кабинета министров Республики Татарстан от 23.09.2015 №698 размер пособия с 1 января 2017 года составит:

- 295 рублей;

- 782 рубля - на ребенка одинокой матери;

- 442 рубля - на ребенка, родители которого уклоняются от уплаты алиментов, либо в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, когда взыскание алиментов невозможно; на ребенка военнослужащих, проходящих службу по призыву в качестве сержанта, старшины, солдата и матроса, а также в случае нахождения отца ребенка в военной профессиональной образовательной организации и военной образовательной организации высшего образования до заключения контракта о прохождении военной службы.



Единовременная выплата из средств материнского капитала



Эта выплата в размере 25 тысяч рублей может быть направлена на любые нужды семьи. Средства заявителям перечислят в двухмесячный срок. Если сумма остатка средств материнского капитала после его использования менее 25 тысяч рублей, то она будет выплачена.



К началу ноября в Отделение Пенсионного фонда России в Республике Татарстан поступило более 23 тысяч заявлений на получение единовременной выплаты за счет средств материнского капитала. Напомним, что воспользоваться правом на ее получение могут все семьи, которые получили (или получат право на материнский сертификат до 30 сентября 2016 года) и не использовали всю сумму материнского капитала на основные направления. Заявление необходимо было подать не позднее 30 ноября 2016 года.



Больничные листы



С 1 января 2017 года болеть станет невыгодно. Правительством РФ одобрена новая формула для расчета пособий по временной нетрудоспособности, которая будет использоваться с нового года.

По новым правилам, чтобы больничные пособия были начислены в размере средней заработной платы, необходимо иметь минимальный стаж работы 15 лет. Ранее 100%-ная оплата больничных полагалась при стаже работы не менее 8 лет.



Чтобы при выходе на больничный получить государственную выплату в размере 80% от зарплаты, нужно проработать не меньше 8 лет.



Если стаж работы сотрудника менее 8 лет, то сумма выплат по листу нетрудоспособности составит 60% его средней заработной платы.



Страховые взносы



С 2017 года вместо нескольких обязательных взносов в Фонд социального страхования (ФСС) и Пенсионный фонд Российской Федерации будет введен единый социальный страховой взнос (ЕССС).



С 1 января 2017 года администрирование страховых взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование переходит в ведение Федеральной налоговой службы Российской Федерации. В то же время ряд функций в части администрирования останется за Пенсионным фондом России. Эти функции следующие:

- прием и обработка расчетов, в том числе уточненных, по страховым взносам за периоды, истекшие до 1 января 2017 года. Таким образом, РСВ-1 за 2016 год подается в ПФР в срок до 15 февраля 2017 года в бумажном виде и до 20 февраля 2017 года в электронном виде.



Новый налог компаниям и предпринимателям нужно будет перечислять в Федеральную налоговую службу (ФНС).

Плюсы новшества очевидны. Главное - это сокращение платежек по взносам. Сейчас, чтобы перечислить все взносы, нужно заполнить четыре платежки: две в ПФР - по взносам на медицинское и пенсионное страхование, еще две - в ФСС.



С введением ЕССС будет необходима всего одна платежка. К тому же это уменьшит риск допущения ошибок в документах. Еще один плюс - единая отчетность. Поскольку взнос будет только один, отчет необходимо будет предоставлять только в ФНС.



Социальные пособия в электронном виде



Для повышения доступности услуг по назначению социальных выплат Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан совместно с Министерством информатизации и связи Республики Татарстан проводится работа по реализации возможности получения в электронном виде наиболее востребованных социальных выплат.



В 2016 году переведены в электронный вид следующие услуги:

- назначение ежемесячной денежной выплаты на проезд пенсионерам;

- назначение ежемесячного пособия на ребенка;

- назначение компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования.

Завершается работа по переводу в электронный вид следующих услуг:

- назначение субсидий-льгот на оплату жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан;

- назначение субсидии-льготы семьям, имеющим трех и более детей в возрасте до 18 лет, включая приемных;

- назначение субсидии на приобретение лекарственных средств для ребенка в возрасте до 6 лет из семей, имеющих трех и более детей в возрасте до 18 лет, включая приемных;

- назначение ежемесячной субсидии на проезд обучающимся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях до окончания ими обучения, но не более чем до достижения ими возраста 18 лет из семей, имеющих трех и более детей в возрасте до 18 лет, включая приемных.