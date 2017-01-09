Настоящую литейную яму открыли в Музее Пушечного двора. Яма глубиной 4 метра, в которой в прошлые века отливались пушки, была обнаружена еще в 1998 году. И только сейчас, после детальной реконструкции, литейный цех открыт для посетителей.

Как рассказала директор музея-заповедника «Казанский Кремль» Зиля Валеева, это действительно уникальный экспонат. Литейная яма в Казанском кремле была крупнейшей в России, и на сегодняшний день она едва ли не единственная из сохранившихся в стране.

Чтобы увидеть весь процесс создания мощных орудий, не надо спускаться в яму. Достаточно сделать несколько шагов по прочному стеклянному полу зала Музея Пушечного двора. И внизу прямо под вашими ногами начнется литейное производство. Благодаря эффектной подсветке и мультимедийному оборудованию можно наблюдать процесс изготовления пушек на всех этапах.

- Возникновение комплекса Пушечного двора в Казанском кремле относится к концу XVII века. Уже к началу XIX века это была самая крупная оружейная в стране, - отметил главный архитектор музея-заповедника «Казанский Кремль» Рустэм Забиров. - Пушечно-литейное предприятие было открыто в Казани не случайно. Во-первых, наш город расположен на Волге. А тяжелые орудия по воде было перевозить намного легче, чем по суше. Во-вторых, в те времена в Казанской губернии были обнаружены залежи меди, что тоже немаловажно для литейного дела.

Когда кремль во многом утерял свое значение как крепости, литейную яму закрыли. На этом месте был построен корпус юнкерского училища. И вот спустя столько лет литейная яма открыта для туристов.