Праздник со странным названием старый Новый год в России отмечают традиционно с удовольствием и размахом. А откуда пошла такая традиция, напоминает наш постоянный консультант, знаток народных примет и обрядов, заслуженный метеоролог РФ Роза Шафикова.



Поводом для еще одного празднования Нового года стало расхождение календарей. С глубокой древности мир жил по так называемому юлианскому календарю, введенному Юлием Цезарем. Но отсчет дней велся с погрешностями, которые накапливались с годами. Поэтому в конце XVI века Папа Римский Григорий предложил более точно рассчитывать дату Пасхи и при этом вернуть весеннее равноденствие на 21 марта. Календарь привели в соответствие с временем, необходимым

Солнцу для завершения одного полного цикла времен года. Его продолжительность равна периоду обращения Земли вокруг Солнца. Но это не ровно 365 дней, а чуть больше. Поэтому абсолютно точный календарь придумать сложно. Для учета набегающих минут и часов используют високосные годы. Расхождение юлианского и вновь введенного григорианского календаря составляло уже 10 суток. Большинство европейских стран перешли на григорианское летоисчисление в XVIII веке, удалив из календаря лишние дни.

Но разница между старым и новым стилями по астрономическим законам увеличивается с каждым годом. И к XX - XXI векам составляет уже 13 суток. А с 1 марта 2100 года составит 14 дней, поэтому с 2101 года старый Новый год будет отмечаться на день позже.

Россия перешла на новый календарь только в 1918 году. Вопреки светской жизни Русская православная церковь продолжает отмечать все церковные праздники по старому (юлианскому) календарю, отказываясь переходить на григорианский и сохраняя прежний уклад церковной жизни.

Итак, в результате перехода на новое летоисчисление изменилась дата начала Нового года. 1 января по новому (григорианскому) стилю приходится на 19 декабря по юлианскому календарю, а 14 января по новому стилю - на 1 января по юлианскому календарю. Это и есть первый день нового года по старому стилю.

Получается, что россияне в ночь с 13 на 14 января второй раз встречают Новый год. Этот уникальный праздник - старый Новый год - отмечают не только в России, но и во многих странах, бывших республиках СССР, а также некоторых славянских странах: в Сербии, Черногории и Македонии, в Греции и некоторых кантонах Швейцарии.

Традиция отмечать старый Новый года тесно связана с днем памяти святого Василия Великого, покровителя сельских жителей. Васильев день в древнерусском календаре приходится на 14 января. Считается, что он влияет на весь последующий год. В этот день накрывают по возможности богатый стол, выставляя все самое вкусное и сытное. Главным блюдом является жареный или печеный поросенок, символизирующий достаток и плодородие. Вечер перед Новогодьем называли щедрым, а посиделки - щедровками.

В ночь с 13 на 14 января (по новому стилю) совершался обряд варения каши. В нем участвовала вся семья. Старшая женщина в доме ровно в два часа ночи должна была принести из амбара гречневой крупы, а старший мужчина - воды из колодца. Топили печь, замешивали кашу и с поклоном отправляли ее готовиться. Когда же греча поспевала, смотрели, полон ли горшок, не треснул ли, удачно ли блюдо вышло. По тому и судили, чего ждать от года - беды или радости. Хорошую кашу дружно съедали всей семьей на завтрак, плохую выбрасывали в реку, чтобы проточная вода помогла отвести неудачи.

Вечером крестьяне выходили на улицы щедровать. Гуляющие, нарядившись и надев маски, пели специальные песни - щедровки. В них величали хозяев дома, к которым пришли. Ряженые получали самые щедрые за все время колядования и святочных гуляний подарки. Считалось, чем богаче угостишь и одаришь колядующих, тем лучше будешь жить в новом году. Не обходилось и без гаданий, но в основном этим занимались девушки, мечтая о женихах.

Существует немало примет на старый Новый год. Так, накануне и в сам праздник не стоит есть рыбу или птицу - уплывет, улетит удача. Вот свинина в самый раз - хрюшка «прироет» к дому счастье. Также стараются не давать и не брать деньги в долг. Тех, кто придерживается этого правила, ожидает благополучие в новом году.

В этот день наши предки пытались предугадать, каким будет урожай. Выпавший снег или туман предвещали хлебородный год. Нынче в первые дни нового года в Казани и пригородах выпала половина январской нормы снега, который надежно укутал поля и защищает растения от наступивших холодов. Так что будем ждать богатого урожая.

Еще замечали наступление перелома зимы: «Новый год - к весне поворот, первый час дня набирает». К 14 января набегает пока всего тридцать дополнительных минут светового дня, а вот к концу января - целых полтора часа. Так постепенно приближается весна, а там и лето не за горами.