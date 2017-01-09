Довольно часто на дорогах приходилось обращаться к сильному полу за помощью: то припарковаться, то толкнуть застрявшую в снегу машину. Уже по привычке корреспондент «КВ» включила сигнал аварийной остановки и на этот раз.

На дороге моя машина начала сбавлять скорость. Упорно жму на газ, но авто еще упорнее стремится остановиться. Сзади сигналят водители-торопыги, выгоняя меня с крайней левой полосы. Послушно перестраиваюсь на крайнюю правую и останавливаюсь. Глушу мотор, включаю «аварийку», выставляю знак и с умным видом открываю капот. Конечно, разобраться, в чем проблема, не удается.

Надеюсь доехать до автомастерской хотя бы со скоростью 10 километров в час. Не тут-то было - авто не заводится, но приборная панель светится. А точнее, мигает индикатор уровня топлива - бензин на нуле. Вот она, девушка за рулем…

Оправдывая себя такими словами, выхожу из машины и движением руки показываю, что мне нужна помощь.

Проходит 10 минут. Рядом резко тормозит таксист.

- Что стоишь посреди дороги? Уезжай давай! Сейчас из-за тебя еще пробка образуется! - прокричал водитель и тут же сам уехал.

Пробки, к счастью, не было. Так же, как и отзывчивых водителей, готовых мне помочь. Шесть автовладельцев все же остановились, чтобы узнать, что случилось. Однако отбуксировать автомобиль на тросе до ближайшей заправки ни у кого времени не было. Хотя у одного все-таки оно нашлось. Для разговоров. Мужчина за 50 решил поведать мне, какими благородными водители были раньше. Если случалась беда, сразу помогали.

- У меня однажды два колеса пробило за городом - угодил сразу в две ямы. Одно запасное колесо у меня с собой было. А что делать со вторым? Собирался уже оставить машину и на попутке ехать с колесом в шиномонтаж. Но тут остановился один водитель и дал мне свое запасное. В результате оба колеса я заменил и поехал вместе с этим автовладельцем в мастерскую. К слову, водитель с меня даже денег не взял, - рассказал незнакомец.

Выслушав историю о добродетели, я, радостная, уже собиралась идти к багажнику за тросом. Вот оно, автомобильное братство! Однако водитель, закончив свой рассказ, пожелал мне удачи и уехал.

Тем временем в ожидании помощи прошло уже полчаса. Конечно, нельзя сказать, что никто даже не пытался помочь. Например, один из водителей, который представился Маратом, попросил открыть капот и с умным видом начал разглядывать моторный отсек.

- Девушка, вы даже не представляете, как вам повезло. Я автомеханик, - сказал молодой человек.

Почему бы не доверить авто «профессионалу»? Решаю не сообщать ему, что в баке закончился бензин, однако слежу за каждым движением мастера. Да и подумалось: «Может, дело не только в бензине?..»

Осмотрев все под капотом, Марат с уверенностью сообщил, что у меня что-то с двигателем. Только после этого я сообщила свою версию «поломки» авто. Парень ничуть не смутился:

- До заправки недалеко. Давайте оставим автомобиль здесь, включив аварийный сигнал. Купим канистру, зальем туда бензин, и я доставлю вас обратно, - предложил с улыбкой мой новый знакомый.

Так мы и сделали. Продолжив движение на своей машине, бак которой уже был полон, я вспомнила слова инструктора по вождению в автошколе. Он на первом же занятии особое внимание женщин обратил на один из элементов приборной панели - индикатор уровня топлива. И даже рассказал истории о том, как оказывал помощь автоледи, которые либо забывали заправиться, либо не замечали сигналов своего железного коня. Тогда мы, прекрасная половина обучающихся, лишь усмехнулись и немного обиделись, мол, почему именно девушек считают настолько невнимательными. Лишь спустя несколько лет вождения авто я поняла, как важно тщательно готовиться к предстоящей поездке.

Комментарий специалиста автосервиса Игоря Ларина

- Конечно, желательно заправлять автомобиль бензином заблаговременно и не дожидаться, когда индикатор уровня топлива начнет мигать. Но если это все-таки произошло, необходимо по возможности отключить электроприборы - печку, кондиционер, обогрев стекла и прочее. Это позволит снизить расход топлива. Ехать до заправки нужно крайне аккуратно. Но это не значит, что нужно двигаться совсем медленно. Наоборот, так быстрее расходуется бензин. Оптимальная скорость - 50 километров в час. Желательно не делать лишних остановок, выбрать дорогу без подъемов, с минимальным количеством светофоров. Если бензин совсем на исходе, то машина обычно начинает ехать рывками, а затем глохнет. Это плохо сказывается на двигателе, поскольку на дне бензобака оседают вредные примеси, которые с последними каплями топлива могут попасть в систему питания. К тому же работающий без нагрузки бензонасос в баке может выйти из строя.