Продолжает работу «горячая линия» для приема звонков от населения о фактах нахождения в обороте спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции (за исключением парфюмерной продукции и стеклоомывающих жидкостей).



Информация принимается специалистами Управления Роспотребнадзора по РТ до 27 января включительно по телефону 8 (843) 236-94-11 по будням с 10.00 до 17.00, в пятницу до 15.45 (перерыв с 12.00 до 12.45).

Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан напоминает, что «горячая линия» функционирует в связи с вступлением в силу 26 декабря 2016 года постановления главного государственного санитарного врача Российской Федерации А.Ю.Поповой от 23.12.2016 №195 «О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией», обязывающего юридических лиц и индивидуальных предпринимателей приостановить розничную торговлю данной продукцией на 30 суток.