Прошедшие морозы застали врасплох многих татарстанцев, которые уже отвыкли от настоящих холодов. Низкие температуры, без которых обходится редкая зима, стали ужасным испытанием. Как не стать жертвой морозов и сохранить здоровье? Минздрав РТ дал советы по защите от обморожений для тех, кому необходимо выйти на улицу в такую погоду.



Во-первых, специалисты рекомендуют надевать несколько слоев одежды. Это позволит воздуху между ними удерживать тепло максимально долго. То есть руководствуемся принципом детства - одеваться как капуста. Каждая следующая вещь должна быть немного свободнее предыдущей. Кроме того, в мороз не лишним будет взять с собой запасные варежки, а можно захватить на всякий случай и шерстяные носки.

Во-вторых, на морозе не рекомендуется носить металлические украшения - кольца, браслеты, сережки. Металл остывает намного быстрее тела человека и может травмировать кожу, а плотно одетое на палец кольцо затрудняет нормальную циркуляцию крови.

В-третьих, медики советуют запастись энергией для борьбы с холодом, то есть плотно поесть перед выходом на улицу. В рацион питания желательно включать продукты, содержащие витамин С. Они не просто повышают иммунитет, но и улучшают микроциркуляцию крови. Так что на столе должны быть цитрусовые, болгарский перец, сельдерей, квашеная капуста.

Наконец, специалисты предостерегают от согревания алкоголем, ставшего для некоторых привычным делом. Прием спиртного на морозе на короткое время дает обманчивое ощущение тепла. При этом сосуды расширяются, отдавая больше тепла, а затем резко сужаются. Все может закончиться обморожением. Из-за того, что алкоголь притупляет болевые ощущения, люди не могут вовремя предпринять какие-либо защитные меры. Медики подчеркивают, что большинство обморожений, приводящих к ампутации конечностей, происходит именно в состоянии алкогольного опьянения.