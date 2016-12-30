Для чего российские бизнесмены совершили рискованную двухнедельную экспедицию в Антарктиду? О чем они говорили во время прямой связи с ледового континента с Президентом России Владимиром Путиным? Об этом мы попросили рассказать участника Первого Антарктического саммита предпринимателей, председателя Ассоциации выпускников Президентской программы Республики Татарстан, руководителя представительства «Агентство стратегических инициатив» в Республике Татарстан Рафаэля Зайнутдинова.

Ледяной материк зовет!

- Провести саммит предпринимателей в Антарктиде - это идея Клуба лидеров. Первую экспедицию на Южный полюс они организовали в декабре 2014 года. Тогда в ней приняли участие 15 предпринимателей. В этом году команда была значительно больше - 80 человек, - рассказал Рафаэль Агзамутдинович. - Задача саммита - выработать стратегию развития предпринимательства в России и понять, чем сегодня бизнес может реально способствовать освоению Антарктики и поддержке наших полярников. У бизнес-сообщества большой интерес к Антарктиде.

- Кто участвовал в этой необычной экспедиции?

- Это активные люди, у которых есть серьезный бизнес и которые сегодня двигают экономику страны. И что важно, они готовы делиться своими идеями, знаниями, опытом.

- Чтобы попасть на саммит, надо было пройти конкурс?

- Да, 60 мест было зарезервировано для представителей Клуба лидеров, а на 20 вакантных мест был объявлен открытый конкурс на сайте Клуба лидеров. Надо было написать 5 факторов развития предпринимательства будущего. Я сформулировал свои идеи и отправил организаторам саммита. А через какое-то время мне позвонили и сказали, что я прошел конкурс.

В экспедицию выбирали людей из разных регионов России и из разных сфер - транспорт, строительство, медицина, туризм, энергетика, банковское дело, связь.

Через самый опасный пролив

- Как добирались до Антарктиды?

- Путь туда совсем не близкий. Сначала долетели из Москвы до столицы Аргентины Буэнос-Айреса. Оттуда перелет до Ушуайи - самого южного города Земли. А из Ушуайи на корабле через пролив Дрейка пошли к побережью Антарктиды, к полярной станции «Беллинсгаузен».

Пролив Дрейка - особая история. Это самый широкий пролив в мире (более 800 километров) и самый опасный. Через пролив проходит мощное течение Западных Ветров, там очень активное геомагнитное поле и сильнейшие шторма. Ветер может быть более 35 м/с, а волны - выше 15 метров. Не зря в прошлые века матросам, прошедшим пролив Дрейка, одевали в ухо серебряную серьгу, а в портовых кабаках им наливали пиво бесплатно в знак уважения.

- Удалось почувствовать на себе силу настоящего шторма?

- Конечно! Мы тоже попали в сильнейшую качку - 8-балльный шторм. Двое с половиной суток плыли на корабле Plancius - это судно самого низкого ледового класса. Корабль не такой маленький, но не ледокол и не круизный лайнер. Иногда волны накрывали корабль до капитанского мостика. В некоторые моменты было по-настоящему страшно. Но пережить качку и страх нам помогло общение. В кают-компании проходили дискуссии, мы знакомились, делились своими историями успеха. Это был такой мощный мозговой штурм…





Быть в Антарктиде и не искупаться?!



- А какие впечатления от самой Антарктиды?

- Мы были на самом крупном архипелаге. Там находятся станции нескольких стран. Антарктида считается самым чистым местом на планете. Когда высаживались на берег, нашу одежду тщательно пылесосили, чтобы мы не занесли споры каких-нибудь нежелательных микроорганизмов.

На станции «Беллинсгаузен» познакомились с российскими полярниками, увидели, как они живут и работают.

На побережье очень много пингвинов, тюленей. Они общительные, шустрые, с удовольствием позируют перед фотокамерами.





- Было холодно?

- Около 5 градусов мороза. Но солнце было настолько сильное и грело так, что минусовая температура не ощущалась. Мы позагорали и даже искупались!

- Искупались?! В Антарктиде?!

- Как же быть в Антарктиде и не искупаться?! Вода 2 градуса. Но холода не чувствовалось. Ледяная вода только добавила бодрости! Вообще, ребята на саммите собрались спортивные. Современные бизнесмены очень серьезно относятся к своему здоровью, физической форме, многие занимаются модным сегодня триатлоном. Это не просто спорт. Он включает в себя 20-километровую дистанцию на велосипеде, плавание (2 км) и бег на полумарафонскую дистанцию - 21 км. Поверьте, чтобы пройти такой марафон без отдыха и перерывов, нужна отличная спортивная подготовка.

«Личное солнце» в полярной ночи



- Интересно, о чем шел разговор во время телемоста с Владимиром Путиным?

- Владимир Владимирович подчеркнул, что такие экспедиции очень важны для страны. Антарктида интересна не только ученым, но и бизнесу. Президенту России были представлены несколько бизнес-проектов, которые так или иначе связаны с Антарктидой.



- Какие это проекты?

- Например, проект создания фонда поддержки молодых ученых, которые готовы работать в Антарктиде. Второй важный проект - медицинский. Алексей Мартынов из Мурманска участвовал в предыдущей экспедиции. Один из участников той экспедиции поранил руку, и они долго не могли остановить кровь. Вернувшись домой, ребята связались с научными институтами, медиками. И в результате был разработан препарат «Стоп-кровь», который ускоряет процесс свертываемости крови в условиях низких температур и останавливает кровотечение. Это очень важное открытие - у нас в России практически 25% населения живет в северных широтах, в условиях Крайнего Севера.

Алексей продемонстрировал еще одну новинку - экспериментальный экземпляр «Личного солнца». Это такой прибор в виде браслета, напоминающий часы, который излучает в синем диапазоне света. Дело в том, что в условиях долгой полярной ночи людям очень тяжело без солнца. И вот молодые ученые придумали такой прибор, восполняющий нехватку солнечного света и тепла.

Были представлены и другие проекты. Проект альтернативной энергетики - ветроэнергостанций, которые безопасны для окружающей среды, основаны на российских комплектующих и практически не требуют обслуживания. Или первый российский беспилотный автобус Matreshka, который тоже может с успехом работать в Антарктиде.



Справка «КВ»

Через 4 года будет отмечаться 200-летие с момента открытия Антарктиды. Этот континент был открыт 16 января 1820 года русской экспедицией под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева. Как сообщает Википедия, в соответствии с Конвенцией об Антарктике, подписанной 1 декабря 1959 года и вступившей в силу 23 июня 1961 года, Антарктида не принадлежит ни одному государству. Там разрешена только научная деятельность. Запрещено размещать военные объекты, также запрещен заход боевых кораблей и вооруженных судов южнее 60-го градуса южной широты. В 1980-е годы Антарктиду объявили безъядерной зоной. На данный момент участниками договора являются 50 государств (с правом голоса) и десятки стран-наблюдателей.