В преддверии Нового года «Казанские ведомости» совместно с президентом Российской федерации йоги Валерией Аликиной провели занятия йогой для семей, проживающих в «Доме Роналда Макдоналда».



В казанском «Доме Роналда Макдоналда» бесплатно проживают семьи, которые оказались в сложной жизненной ситуации, - это родители, чьи дети проходят длительное лечение в Детской республиканской клинической больнице МЗ РТ. С 2013 года дом принял более 4300 детей, их мам и пап со всей республики. Им предоставлены все удобства, в том числе кухня и игровые залы. А недавно там появилась и еще одна особенная комната, впервые зайдя в которую, ребенок может выбрать себе любой подарок, подготовленный благотворителями.

Для жителей этого дома регулярно организуются и различные мероприятия. Только в 2016 году было проведено более 270 всевозможных мастер-классов, кулинарных и спортивных занятий, состоялись также встречи с известными людьми. «Казанские ведомости» не остались в стороне и совместно с президентом Российской федерации йоги Валерией Аликиной провели для проживающих здесь семей занятие по йоге и поздравили их с Новым годом.

- Когда ребенок проходит длительное лечение, важно поддерживать не только его психоэмоциональное состояние, но и его родителей. Для этого каждый месяц мы проводим по 20 - 30 мероприятий. Для детей - праздники и различные интерактивы. Для родителей приглашаем визажистов, парикмахеров, которые учат правильно краситься и укладывать волосы. Также у нас работает психологическая школа, - рассказала директор благотворительного дома Юлия Маркова.

В конце занятия йогой, которое пришлось всем по душе, сотрудники газеты «Казанские ведомости» преподнесли юным пациентам сладкие угощения.