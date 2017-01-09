Все мы окружены всевозможными электроприборами, бытовой техникой, современными гаджетами. Как они влияют на наше здоровье? Насколько Казань и дома казанцев соответствуют нормам электромагнитной безопасности?

Этим важным проблемам посвящена книга «Электромагнитная Казань и здоровье казанцев. Экология большого города». Ее автор - доцент, специалист в области магнитных измерений и их использования для решения научных и практических задач Ринат Вафин. Он автор 6 книг и более 90 научных и методических работ. Символично, что книга вышла в свет накануне 2017 года, который объявлен в России Годом экологии.

Читатели вместе с автором совершат увлекательное, познавательное и, что немаловажно, полезное путешествие в мир физической экологии. Рассказ о серьезных научных проблемах будет понятен всем, даже тем, кто очень далек от физики.

Техногенные, электромагнитные, акустические и другие виды излучений невидимы, но они существуют. Их можно измерить специальными приборами.

Сразу успокоим казанцев - многочисленные экспериментальные измерения в разных районах города, на разных объектах, в разных квартирах показали, что сила большинства присутствующих на территории Казани физических излучений находится в пределах санитарно-гигиенических норм. Особую тревогу специалистов вызывает сильное акустическое излучение у оживленных проспектов и улиц. Долгое нахождение в зоне с повышенным уровнем шума неблагоприятно сказывается на состоянии всех систем организма человека. Защитить горожан от шума можно, только разработав концепцию шумовой безопасности Казани.

Да, все мы круглосуточно находимся под облучением разных источников различных частот. При их излишней активности и агрессивности можно ждать многих неприятных заболеваний. Конечно, отказаться от телевизора, компьютера, кухонной техники, микроволновой печи, стиральной машины и других достижений цивилизации невозможно. Но есть доступные и надежные способы, помогающие снизить риск их негативного влияния.

Вот несколько правил электромагнитной безопасности, которые дает в своей книге Ринат Вафин:

- не сидеть ближе 2,5 метра от телевизора, причем любой марки и любого размера. Ребенку до 6 - 7 лет необходимо до минимума ограничить просмотр телевизора и проведение времени у монитора компьютера;

- детям до 3 лет не рекомендуется играть в электрические игрушки;

- старайтесь не использовать несколько приборов одновременно - так вы избежите создания электромагнитного смога. Особенно это касается кухонной техники. Но если все-таки есть такая необходимость, включив технику, выйдите из кухни;

- если не используете электроприбор, выключите его из розетки;

- следите за тем, чтобы электрические провода не закручивались, не создавали кольца и петли, потому что в таком положении они дополнительно генерируют магнитные поля;

- если прибору более 5 лет, то рекомендуется проверить, насколько он соответствует техническим нормам безопасности. Такую экспертизу можно провести, обратившись к специалистам отдела физических факторов Центра гигиены РТ.