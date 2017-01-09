В Казани состоялся необычный праздник - велоелка!



Казанцы, отдыхавшие в парке «Черное озеро», с удивлением и радостью встречали Деда Мороза на велосипеде и его веселую, дружную велокоманду.

Желающие смогли принять участие в велохороводе, веловикторине, послушать и исполнить велостихи, велопесни, поделиться своими веломечтами. Некоторым удалось немного покататься на раритетном трехколесном велосипеде. Завершился праздник велопрогулкой по историческому центру Казани. В роли спортивного Деда Мороза-велосипедиста выступил президент Союза велосипедистов РТ Ильдус Янышев.

Союз велосипедистов РТ совместно с велоклубом «Негонки» проводит велоелку второй год подряд. Ровно через год будет новая велоелка, и наверняка она соберет еще больше велосипедистов, сторонников здорового, спортивного образа жизни.