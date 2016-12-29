В самые первые январские дни на «горячий телефон» «Казанских ведомостей» поступило несколько звонков от обеспокоенных читателей.

Они спрашивают, правда ли, что некоторые пенсионеры положенную им единовременную выплату в 5 тысяч рублей получат не в январе, а только в феврале.

Как ответили нам в пресс-службе Отделения Пенсионного фонда России по Республике Татарстан, для беспокойства причин нет. Единовременную выплату доставят вместе с пенсией за январь получателям, у которых дата доставки пенсии на дому - с 16-го числа и до дня окончания выплатного периода. Пенсионерам, получающим пенсию по графику с 4-го по 15-е число месяца, выплата 5 тысяч рублей будет произведена с 16 по 26 января 2017 года также с доставкой на дом.

Если гражданина дома не оказалось, ему оставят в почтовом ящике соответствующее уведомление. И пенсионер сможет получить единовременную выплату в кассе доставочной организации до 26 января или получить ее вместе с февральской пенсией.

467 тысячам татарстанских пенсионеров пенсию доставляют на дом доставочные организации, остальные 654 тысячи пенсионеров по линии Пенсионного фонда получат единовременную выплату через кредитные организации.